Tennis

Das Gelbe vom Ball | Boris Becker über Lage von Naomi Osaka: "Irgendetwas passiert im Moment mit ihr"

Boris Becker spricht über die schwierige Situation von Naomi Osaka, die bei den French Open einen Presse-Boykott durchzog und bei den Olympischen Spielen in ihrer Heimat Japan bereits in Runde zwei ausschied. "Irgendetwas passiert da im Moment mit ihr", so Becker, der sich auch Sorgen macht um die Titelverteidigerin der US Open.

00:02:11, vor einer Stunde