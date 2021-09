Gleiches gilt übrigens für die Herren-Konkurrenz. Am weitesten kamen dort bislang John McEnrore 1977 in Wimbledon und Filip Dewulf 1997 in Paris, beide erreichten das Halbfinale.

Dass mit Raducanu und Leylah Fernandez zwei ungesetzte Spielerinnen im Finale der US Open stehen, ist ebenfalls sehr ungewöhnlich. Zudem gab Raducanu auf ihrem Weg nicht einen einzigen Satz ab. Ach ja, zwei Teenager in Finale kommt auch nicht besonders oft vor.

US Open Dank Nadal: Auger-Aliassime plötzlich Titelkandidat bei US Open VOR 7 STUNDEN

Dabei ist die Geschichte der Grand-Slam-Turniere voll von sensationellen, kuriosen Kapiteln. Eine Auswahl.

Nadal ist König der Durchmärsche

Bei den Damen gab es sage und schreibe bereits 91 Siegerinnen ohne Satzverlust. Steffi Graf gelang dieses Kunststück fünf, Serena Williams sechs Mal. Den bislang letzten Durchmarsch schaffte Iga Swiatek 2020 bei den French Open.

Bei den Herren gelang dies immerhin elf Spielern. Rafael Nadal vier Mal in Paris, Björn Borg drei Mal (Wimbledon und zwei Mal Paris), Roger Federer 2007 in Melbourne und 2017 in Wimbledon. Dazu gesellen sich Legenden wie Roy Emerson, Illie Nastase und Ken Rosewall. Der erste war übrigens Donald Budge, der 1938 Melbourne und Wimbledon ohne Satzverlust gewann.

Ungesetzt einen Grand-Slam holten bislang zwölf Spieler*innen. Die Liste könnte kaum prominenter sein.

Mats Wilander (French Open 1982)

Boris Becker (Wimbledon 1985)

Andre Agassi (US Open 1994)

Gustavo Kuerten (French Open 1997)

Goran Ivanisevic (Wimbledon 2001 mit Wild Card)

Gaston Gaudio (French Open 2004)

Serena Williams (2007)

Kim Clijsters (US Open 2009 nach ihrer Babypause)

Jelena Ostapenko (French Open 2017)

Sloane Stephens (US Open 2019)

Raducanu ganz lässig: "Welcher Druck, ich bin Qualifikantin"

Der erste war der Australier Mark Edmondson, der 1976 auf heimischem Terrain in Melbourne als Nummer 212 der Welt Landsmann John Newcombe im Finale bezwang.

Egal, ob Raducanu oder Fernandez - die US-Open-Siegerin 2021 wird in jedem Fall noch im Teenager-Alter sein. Grand-Slam unter 20 - auch hier gibt es jede Menge illustrer Namen.

Damen:

Martina Hingis (mit 16 Jahren)

Monica Seles (16)

Steffi Graf (17)

Serena Williams (17)

Arantxa Sanchez-Vicario (17)

Maria Sharapova (17)

Chris Evert (19)

Herren:

Michael Chang (17, Paris 1989)

Mats Wilander (17, Paris 1982)

Boris Becker (17, Wimbledon 1985)

Björn Borg (18, Paris 1974)

Stefan Edberg (19, Melbourne 1985)

Pete Sampras (19, US Open 1990)

Rafael Nadal (19, Paris 2005)

Wimbledon-Finale 1996 mit zwei ungesetzten Spielern

Zudem duellierten sich im Wimbledon-Finale 1996 mit Richard Krajicek und Malivai Washington zwei ungesetzte Spieler. Der Niederländer Krajicek schnappte sich seinerzeit seinen ersten und einzigen Grand-Slam-Titel.

Am Samstag werden Emma Raducanu und Leylah Fernandez im Finale von New York (ab 22:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1 und im Liveticker) diese außergewöhnliche Geschichte weiterschreiben.

Das könnte Dich auch interessieren:Neun Matches, 18:0-Sätze - Raducanus Märchen geht weiter

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

Teenie-Finale perfekt - so stürmte Raducanu ins Endspiel

US Open Finale mit 19 Jahren: Fernandez schreibt US-Open-Märchen fort VOR 8 STUNDEN