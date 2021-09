Tennis

Djokovic und Zverev liefern in New York unglaubliche Ballwechsel in Serie

Alexander Zverev und Novak Djokovic liefern sich im Halbfinale der US Open in New York am Ende des dritten Satzes einen packenden Schlagabtausch. Doch Djokovic hat das bessere Ende für sich.

00:08:12, vor einer Stunde