Dominic Thiem war der Kronprinz.

Der Österreicher stand 2018 und 2019 im Finale der French Open, 2020 erreichte er das Endspiel bei den Australian Open. Im Sommer desselben Jahres dann der Durchbruch: Sieg bei den US Open. Thiem hatte seinen Status als Nummer eins der Herausforderer der "Big 3" um Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer bestätigt.

Doch seither läuft nichts mehr zusammen.

"Für mich hat sich seit den US Open sehr viel geändert. Ich bin in einer schwierigen Phase", bekannte der 27-Jährige zu Beginn diesen Jahres. Die French Open im Mai klassifizierte er als "größtes Ziel" der Saison - das Aus kam in Runde eins. Auch, weil Thiem mit dem (selbst gemachten) Druck nicht zurecht kam.

Thiems Plan: Comeback bei Australian Open

Neben der mentalen Komponente bremsen den Weltranglistensechsten aber auch körperliche Faktoren immer wieder aus. Wimbledon, Olympia in Tokio und die nordamerikanischen Masters-Events sagte er daher ab, die US Open kann er aufgrund von Sehnenscheiden-Problemen ebenfalls nicht spielen.

"Nach ein paar Tests und Erklärungen war klar, dass mein Handgelenk noch mehr Zeit braucht", überbrachte Thiem diese Woche die Hiobsbotschaft seinen Fans.

Immerhin: Er hat einen klar umrissenen Plan.

Rückschlag auf Rasen: Thiem muss Match auf Mallorca aufgeben

"Ich bin wieder ein paar Wochen in der Schiene. Danach brauche ich diese Zeitspanne nochmals, bis ich wieder zum Trainieren anfangen kann", erläuterte Thiem im Gespräch mit dem "ORF". Wenn alles nach Plan laufe, "wäre das nach der aktuellen Berechnung Ende Oktober, Anfang November".

Ein Turnier für das Comeback hat sich Thiem ebenfalls schon ausgeguckt: die Australian Open im Januar 2022. "Das wäre die Idealvorstellung", meint der Tennisprofi.

Medvedev, Zverev und Tsitsipas auf der Überholspur

Allerdings wird sich der US-Open-Champion, das deutete sich schon länger an, in einer neuen Realität wiederfinden. Thiem gilt nicht mehr als der designierte Nachfolger der "Big 3", als kommender Mann an der Weltspitze. Jüngere Kontrahenten sind vorerst vorbeigezogen - oder kurz davor, dies zu tun.

Daniil Medvedev (25) und Stefanos Tsitsipas (23) sind als Nummer zwei und drei der Welt die aktuell ersten Anwärter, um Djokovic vom Thron zu stoßen. Alexander Zverev (24) tankte mit dem Olympiasieg mächtig Selbstvertrauen und giert förmlich nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.

Dazu machen sich die Top-Ten-Spieler Andrey Rublev (23), Matteo Berrettini (25) und Denis Shapovalov (22) daran, dem am 3. September 28 Jahre alten Thiem den Rang abzulaufen.

Thiem steht ein extrem schwerer Gang bevor, will er ob dieser Konkurrenz seinen Platz zurückerobern.

Und noch etwas ist neu: "Bisher war ich gewohnt, dass ich mit meinem Körper machen konnte, was ich wollte. So viel trainieren, wie ich wollte. Und am nächsten Tag bin ich wieder auf dem Platz gestanden. Das ist jetzt nicht der Fall und daran muss ich mich auch ein bisschen gewöhnen", ließ Thiem wissen.

Green der Schlüssel für Thiems Fitness?

Hilfe bekommt der Lichtenwörther dabei - zumindest auf Testbasis - von Jez Green. Ein sehr prominenter Name in der Szene, und ein begnadeter Fitnesscoach.

Der Brite arbeitete bereits erfolgreich mit Andy Murray und Alexander Zverev zusammen. Green könnte ein wichtiger Faktor werden auf dem Weg zum Comeback, insofern die Kooperation von Dauer ist.

Lässt man das vergangene Jahr von Thiem und seine Aussagen Revue passieren, scheint aber der mentale Part die größere Baustelle zu sein. Mittelfristig wird sich daran entscheiden, ob der 27-Jährige in seine Rolle als Nachfolger der "Big 3" zurückfindet oder nicht.

