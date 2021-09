Tennis

US Open 2021: Dominik Koepfer - Daniil Medvedev | 2. Runde Herren Einzel - Highlights

Dominik Koepfer hat eine Überraschung bei den US Open gegen die Nummer zwei der Welt, Daniil Medvedev, deutlich verpasst. Der 27-Jährige unterlag dem Russen in der 2. Runde glatt in drei Sätzen. Die Highlights im Video.

00:02:59, vor 2 Stunden