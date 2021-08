Tennis

US Open 2021: Feliciano Lopez - Bernabe Zapata Miralles | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Feliciano Lopez musste sich in der ersten Runde der diesjährigen US Open seinem Landsmann Bernabe Zapata Miralles geschlagen geben. Gegen den 15 Jahre jüngeren verlor der 39-Jährige in einem Fünf-Satz-Krimi mit 7:5, 6:7, 6:4, 3:6, 3:6. Die Highlights des Aufeinandertreffens im Video.

00:02:43, vor einer Stunde