Garbiñe Muguruza war so gut wie ausgeschieden. 3:6 und 0:4 lautete das Ergebnis aus Sicht der 27-Jährigen. Nichts ging mehr, so schien es.

Doch die ehemalige Nummer eins der Welt fand gegen Barbora Krejcikova noch einmal den berühmten Hebel, den es umzulegen gilt.

Muguruza kämpfte sich ins Match zurück, führte mit 6:5 und stand kurz vor dem Satzausgleich.

US Open Unerwartete Frage - aber Djokovic findet beeindruckende Antwort VOR 7 STUNDEN

Dazu kam es freilich nicht. Krejcikova nahm ein langes Medical Timeout und ließ sich auch zwischen den Ballwechseln viel Zeit.

Das Momentum war dahin für Muguruza.

Muguruza wirft Krejcikova schlechtes Verhalten vor

Stattdessen gewann Krejcikova nach der medizinischen Behandlung sieben Punkte in Serie und machte im Tiebreak das Weiterkommen perfekt. Während die Spanierin im Anschluss stinksauer das Arthur Ashe Stadium verließ, sagte die Siegerin - sichtlich erschöpft - das On-Court-Interview ab.

Muguruza pflaumt Siegerin am Netz an: "So unprofessionell!"

Muguruza war mit dem Lauf der Dinge alles andere als einverstanden, wie sie auf der Pressekonferenz nach der Partie betonte. "Ich war am Ende des Matches nicht wirklich glücklich. Zwischen Spielerinnen sollte man wissen, wie man sich in bestimmten Momenten verhält", griff Muguruza die Weltranglisten-Neunte an.

Eigentlich wolle sie zu dem Thema gar nicht so viel sagen. "Leute, ich überlasse es jetzt euch, wie ihr das bewertet", teilte Muguruza den Journalistinnen und Journalisten mit.

Krejcikova verteidigt sich: "Konnte nicht mehr atmen"

Krejcikova verteidigte indes ihr Verhalten, sie sei angeschlagen gewesen. "Am Ende hatte ich Probleme und ich fühle mich jetzt wirklich schlecht. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich konnte nicht mehr atmen. Mir wurde schwindelig, die Welt begann zu schwanken", so die 25-Jährige. "Das ist mir noch nie passiert."

Krejcikova bezwingt Muguruza -die Highlights

Sie habe in der Schlussphase der Begegnung noch einmal alle Kräfte mobilisiert. "Es ist hart, weil ich das erste Mal auf einem so großen Platz war, die Night Session gespielt und bis dahin echt Spaß hatte."

Den könnte sie auch im Viertelfinale haben, wenngleich die Hürde größer kaum sein könnte. Krejcikova trifft auf die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka - und wird in diesem Duell erneut alle Kräfte brauchen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zverev wendet sich mit kurioser Beschwerde an Schiedsrichter

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

"Dieser Stopp war eine Frechheit": Djokovic zaubert gegen Nishikori

US Open Aus der Traum: Gojowczyk verliert angeschlagen in fünf Sätzen VOR 11 STUNDEN