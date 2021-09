Tennis

US Open 2021: Golubev/Mies - Herbert/Mahut | Achtelfinale Herren Doppel - Highlights

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA/7) schlagen Andrey Golubev/Andreas Mies(KAZ/GER) im Achtelfinale der US Open 2021 in New York 4:6, 7:5, 6:3.

00:01:59, vor einer Stunde