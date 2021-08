Tennis

US Open 2021: Karen Khachanov - Lloyd Harris | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Karen Khachanov ist überraschend in der ersten Runde der US Open gescheitert. Der Olympia-Silbermedaillengewinner aus Russland unterlag in einem packenden Fünf-Satz-Krimi dem Südafrikaner Lloyd Harris 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6. Die Highlights im Video.

00:02:58, vor 3 Stunden