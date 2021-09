Am Ende gab es Standing Ovations für die Verliererin.

Amanda Anisimova hatte Karolina Pliskova im bislang vielleicht besten Match des Turniers einen Riesenfight geboten und die Nummer vier der Setzliste an den Rand der Niederlage gebracht.

Im Tiebreak des dritten Satzes hatte die 20-Jährige sogar einen Matchball, doch Pliskova blieb cool und beendete die Partie nach 2:21 Stunden zu ihren Gunsten.

US Open Trotz beißender Kritik von Zverev und Murray: Tsitsipas macht's schon wieder VOR EINEM TAG

In Runde drei bekommt es die als Mitfavoritin in die US Open gestartete 29-Jährige mit Ajla Tomljanovic zu tun.

Die Australierin setzte sich in Runde zwei mit 7:6 (8:6), 6:4 gegen Petra Martic aus Kroatien durch.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: 74-Minuten-Gala: Zverev rauscht in Runde drei

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

2. Runde: Qualifikant Otte sorgt weiter für Furore

US Open Die US Open 2021 heute live im TV, im Livestream und Liveticker 26/08/2021 AM 00:16