Tennis

US Open: Boris Becker reagiert begeistert auf die Siegesserie der Deutschen bei Flushing Meadows

Am ersten Tag der US Open haben alle vier Deutschen die Day Session überstanden. Angelique Kerber und Andrea Petkovic bei den Damen sowie Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk bei den Herren zogen in die zweite Runde von New York ein. Eurosport-Experte Brois Becker war begeistert von dieser Seigesserie und sprach von einem "deutschen Tag bei den US Open".

00:20:45, vor 2 Stunden