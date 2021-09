Keine Blöße gab sich hingegen Marco Berrettini (Italien/Nr. 6). Der Wimbledon-Finalist setzte sich in einem engen Match gegen den Franzosen Jérémy Chardy 7:6 (7:5), 7:6 (9:7), 6:3 durch und bekommt es in Runde zwei nun mit Chardys Landsmann Corentin Moutet zu tun.

Ebenfalls in der nächsten Runde steht Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 7). Der 22-Jährige machte mit Federico Delbonis (Argentinier) kurzen Prozess (6:2, 6:2, 6:3). Nächster Gegner des Kanadiers ist Roberto Carballés Baena (Spanien).

Ausgeschieden ist dagegen der Belgier David Goffin. Die ehemalige Nummer sieben der Welt unterlag dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald glatt in drei Sätzen 2:6, 5:7, 3:6.

Erfolgreicher verlief der Tag dagegen für Jannik Sinner (Nr. 13). Der italienische Youngster musste gegen Max Purcell (Australien) zwar einen Durchgang abgeben, gewann letzten Endes aber abgeklärt in vier Sätzen (6:4, 6:2, 4:6, 6:2).

Monfils, Hurkacz und Karatsev ohne Mühe

Auch Gaël Monfils (Nr. 16) meisterte seine Auftakthürde souverän. Der französische Routinier bezwang Federico Coria (Argentinien) 6:3, 6:2, 6:2. Den nächsten Gegner des 34-Jährigen ermitteln der Nürnberger Maximilian Marterer und Steve Johnson (USA).

Hubert Hurkacz (Polen/Nr. 10) und Arslan Karatsev (Russland/Nr. 21) stehen ebenfalls in der 2. Runde. Der Pole ließ beim 6:3, 6:4, 6:3 gegen Egor Gerasimov (Belarus) nichts anbrennen. Karatsev, der bei den Australian Open Anfang des Kalenderjahres das Halbfinale erreicht hatte, gewann sein Auftaktmatch gegen den Spanier Jaume Munar in vier Sätzen (7:5, 1:6, 6:3, 6:2).

Hurkacz trifft in Runde zwei nun auf Andreas Seppi (Italien), der Marton Fucsovics (Ungarn) in einem Fünfsatz-Thriller mit 2:6, 7:5, 6:4, 2:6, 7:6 (15:13) in die Knie zwang. Karatsev bekommt es mit Jordan Thompson (Australien) zu tun.

