Tennis

US Open 2021: Koepfer/Ruusuvuori - Murray/Soares | Achtelfinale Herren Doppel - Highlights

Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA/7) schlagen Dominik Koepfer/Emil Ruusuvuori (GER/FIN) im Achtelfinale der US Open 2021 in New York 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1.

00:01:54, vor einer Stunde