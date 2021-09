Tennis

Kurz-Highlights: Bencic gewinnt Achtelfinale gegen Swiatek

Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz macht bei den US Open weiter Eindruck. Die 24-Jährige besiegte am Montag die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen 7:6 (14:12), 6:3 und zog nach 2014 und 2019 zum dritten Mal in New York ins Viertelfinale ein. Vor zwei Jahren schaffte sie ihr bestes Resultat mit einer Halbfinalteilnahme.

00:01:47, vor 3 Stunden