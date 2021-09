Harris sorgte bei den US Open für Furore. Der Südafrikaner warf unter anderem Karen Khachanov aus Russland und den Kanadier Denis Shapovalov aus dem Turnier.

Aber auch Zverev ließ bislang wenig anbrennen. Im Achtelfinale schlug er Jannik Sinner aus Italien in drei Sätzen.

In der Night Session kommt es zum Duell zwischen dem Serben Novak Djokovic und Matteo Berrettini aus Italien. Zuvor trifft die Tschechin Karolina Pliskova auf die Griechin Maria Sakkari.

Die Partien der Day Session könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Die Partien der Day Session:

Ab 18:00 Uhr: E. Raducanu (GBR) - B. Bencic (SUI/11)

E. Raducanu (GBR) - B. Bencic (SUI/11) anschließend: A. Zverev (GER/4) - L. Harris (RSA)

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 18:00 Uhr MESZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

