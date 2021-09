Emma Raducanu und Leylah Fernandez ermitteln die neue US-Open-Siegerin. Das Spiel beginnt am Samstag um 22:00 Uhr.

Beide Teenager haben sich überraschend für das Endspiel qualifiziert. Raducanu musste sogar durch die Qualifikation gehen.

Fernandez schlug auf dem Weg ins Finale u.a. Naomi Osaka, Angelique Kerber und Elina Svitolina. Zu Raducanus Gegnerinnen gehörten Belinda Bencic und Maria Sakkari.

Das Finale:

