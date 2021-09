Qualifikant Van de Zandschulp sorgte bereits in den vorherigen Runden mit Siegen über die gesetzten Casper Ruud (2. Runde/3:6, 6:4, 6:3, 6:4) und Diego Schwartzman (Achtelfinale/6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1) für Furore. Mit Medvedev wartet jedoch ein besonders schwerer Gegner auf den Niederländer. Die Nummer zwei der Welt stand bereits 2019 im Endspiel der US Open.

Bei den Damen peilt die Bezwingerin von Angelique Kerber, Leylah Fernandez den nächsten Coup an. Das kanadische Toptalent bekommt es mit der Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Elina Svitolina (Ukraine/Nr. 5) zu tun.

In der Night Session trifft der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz auf Félix Auger-Aliassime (Nr. 12/Kanada). Außerdem fordert French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (Nr. 8/Tschechien) die Belarussin Aryna Sabalenka (Nr. 2).

US Open Die US Open 2021 heute live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 6 STUNDEN

Die Partien der Day Session im Liveticker.

Die Partien der Day Session im Überblick:

ab 18:00 Uhr: B. Van de Zandschulp (NED) - D. Medvedev (RUS/2)

B. Van de Zandschulp (NED) - D. Medvedev (RUS/2) danach: E. Svitolina (UKR/5) - L. Fernandez (CAN)

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

Das könnte Dich auch interessieren: Bitteres Aus für Otte gegen Berrettini nach Sturz

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

Der Anfang vom Ende: Otte stürzt und verletzt sich an der Hand

US Open Tennis-Thriller zur Geisterstunde - die Highlights zu Sakkari-Andreescu VOR 2 STUNDEN