Bei den Frauen geht es auf dem Louis Armstrong mit Match zwischen Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz und der Polin Iga Swiatek los.

Auch die Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien peilt den Einzug ins Viertelfinale an.

In der New Yorker Night Session schlägt der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic gegen den US-Youngster Jenson Brooksby auf.

Hier gibt es die Day Session aus Flushing Meadows im Liveticker.

Matches der Day Session im Überblick:

ab 17:00 Uhr: B. Bencic (SUI/11) - I. Swiatek (POL/7)

B. Bencic (SUI/11) - I. Swiatek (POL/7) ab 18:00 Uhr: A. Zverev (GER/4) - J. Sinner (ITA/13)

- J. Sinner (ITA/13) ca. 19:00 Uhr: R. Opelka (USA/22) - L. Harris (RSA)

R. Opelka (USA/22) - L. Harris (RSA) ca. 20:00 Uhr: S. Rogers (USA) - E. Raducanu (GBR)

S. Rogers (USA) - E. Raducanu (GBR) ca. 22:00 Uhr: O. Otte (GER) - M. Berrettini (ITA/6)

- M. Berrettini (ITA/6) nicht vor 23:00 Uhr: K. Pliskova (CZE/4) - A. Pavlyuchenkova (RUS/14)

Herzlich willkommen im Liveticker

Robert Bauer begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

