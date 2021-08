Kann Angelique Kerber die gute Form der vergangenen Wochen mitnehmen in die US Open?

Die Frage wird gleich am 1. Turniertag beantwortet, wenn die Kielerin auf Dayana Yastremska trifft. Die Ukrainerin gewann den bis dato einzigen Vergleich 2020 in Adelaide.

Hochinteressant wird auch das Duell zwischen Andy Murray und Stefanos Tsitsipas. Der Brite, US-Open-Champion von 2012, trifft erstmals in seiner Karriere auf den Weltranglistendritten aus Griechenland.

Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison könnte kaum spektakulärer beginnen.

Topmatches des Tages im Überblick:

P. Gojowczyk (GER) - U. Humbert (FRA/23)

- U. Humbert (FRA/23) D. Vekic (CRO) - G. Muguruza (ESP/3)

C. Giorgi (ITA) - S. Halep (ROU/12)

E. Donskoy (RUS) - F. Auger-Aliassime (CAN/12)

M. Keys (USA) - S. Stephens (USA)

A. Kerber (GER/16) - D. Yastremska (UKR)

- D. Yastremska (UKR) A. Murray (GBR) - S. Tsitsipas (GRE/3)

M. Cilic (CRO/30) - P. Kohlschreiber (GER)

A. Rublev (RUS/5) - I. Karlovic (CRO)

A. Petkovic (GER) - I. Begu (ROU)

- I. Begu (ROU) E. Svitolina (UKR/5) - R. Marino (CAN)

G. Dimitrov (BUL/15) - S. Riffice (USA)

D. Koepfer (GER) - Q. Halys (FRA)

Wer spielt wann auf welchem Court? Der komplette Spielplan des 1. Turniertages

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player.

