Lloyd Harris flippt wegen Ärger um Videowall gegen Alexander Zverev aus und wirft Flasche

Alexander Zverev fühlt sich im Viertelfinale der US Open durch Bildschnitte auf der Videowand gestört. Just als Lloyd Harris im Tiebreak Satzball hat, führt das zu einer längeren Unterbrechung, die den Südafrikaner derart irritiert, dass er drei Bälle in Folge verschlägt. Harris lässt daraufhin seinem Frust freien Lauf und feuert eine Flasche weg, die sich prompt quer über den Platz ergießt.

00:04:45, vor einer Stunde