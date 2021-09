Tennis

US Open 2021: Llyod Harris - Denis Shapovalov | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Denis Shapovalov ist indes überraschend in drei Sätzen am Südafrikaner Llyod Harris gescheitert. 4:6, 4:6, 4:6 hieß es nach zwei Stunden und 12 Minuten aus Sicht des an Position sieben gesetzten Kanadiers, der durchaus zum erweiterten Kreis der Favoriten gehört hatte - die Highlights der Partie im Video.

00:02:59, vor 7 Stunden