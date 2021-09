Tennis

US Open - Matchball Becker: Der Gala-Auftritt von Alexander Zverev in Runde zwei in der Analyse

Moderator Matthias Stach und Eurosport-Experte Boris Becker analysieren in Matchball Becker den Gala-Auftritt von Alexander Zverev, der den Spanier Albert Ramos-Vinolas 6:1, 6:0, 6:3 in die Schranken wies. Für Becker war es ein "Klassenunterschied". Und das gegen einen Spieler, der in diesem Jahr selbst schon ein ATP-Turnier in Estoril gewonnen hat.

00:15:33, vor 37 Minuten