Tennis

US Open - Matchball Becker: Becker begeistert von Zverev und Raducanu - nervenstark im Halbfinale

Boris Becker lobt in Matchball Becker mit Eurosport-Moderator Matthias Stach die Auftritte von Alexander Zverev und Emma Raducanu im Viertelfinale der US Open am Mittwoch. Zverev zeigte vor allem mit dem zweiten Aufschlag taktisches Geschick und reagiert auch gut auf seine Rückenprobleme. Raducanu strahlt mit ihren 18 Jahren bereits eine beeindruckende Nervenstärke, findet Becker.

00:21:54, vor einer Stunde