Tennis

US Open 2021 - Matchball Becker: Das fehlt Alexander Zverev noch zum großen Wurf

Boris Becker analysiert mit Matthias Stach in Matchball Becker die Halbfinal-Niederlage von Alexander Zverev bei den US Open gegen Novak Djokovic und zeigt die kleinen, aber feinen Unterschiede auf, auf die auch Alexanders Bruder Mischa Zverev eingeht. Zverev kann aber erhobenen Hauptes aus New York abreisen - und sich auf ein vielversprechendes 2022 freuen.

00:13:45, vor 30 Minuten