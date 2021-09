Tennis

US Open 2021: Matchball Becker: Eurosport-Experte analysiert Sieg von Alexander Zverev gegen Jannik Sinner

In Matchball Becker lassen Boris Becker und Matthias Stach den Turniertag der US Open in New York nochmal Revue passieren. Der sechsfache Grand-Slam-Sieger analysiert den Achtelfinalsieg von Alexander Zverev über Jannik Sinner. Obwohl sich der Olympiasieger auf dem Papier glatt in drei Sätzen gegen den Italiener durchsetzen konnte, war es nach Ansicht von Becker knapper, als es am Ende aussieht.

00:24:47, vor einer Stunde