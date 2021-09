Tennis

Matchball Becker: "Lebensverändernder" Tag für Peter Gojowczyk in New York

Moderator Matthias Stach und Eurosport-Experte Boris Becker analysieren in "Matchball Becker" den sensationellen Achtefinal-Einzug von Peter Gojowczyk bei den US Open in New York. Zudem spricht das Duo mit Mischa Zverev über dessen Bruder Alexander und das anstehende Duell gegen Jack Sock.

00:09:56, vor einer Stunde