Tennis

US Open - Matchball Becker: Peter Gojowczyks großer Tag - Andrea Petkovic mit guter Nachricht

Peter Gojowczyk steht bei den US Open 2021 erstmals in seiner Karriere in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. In Matchball Becker macht Eurosport-Experte Boris Becker mit Moderator Matthias Stach klar, dass es dabei auch um Professionell-Existenzielles geht. Andrea Petkovic hat derweil trotz ihrer Niederlage gegen Garbiñe Muguruza gute Nachrichten für ihre Fans.

00:23:03, vor 2 Stunden