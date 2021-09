Tennis

US Open 2021: Matteo Berrettini - Ilya Ivashka | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Matteo Berrettini (ITA/6) schlägt Ilya Ivashka (BLR) in der 3. Runde der US Open 2021 in New York 6:7 (5:7), 6.2, 6:4, 2:6, 6:3. Die Highlights im Video.

00:02:50, vor einer Stunde