Tennis

US Open 2021: Medvedev spielt Katz und Maus und zeigt sich gegen Andújar als König der Stoppbälle

Daniil Medvedev hat Spaß an der Drittrundenpartie der US Open 2021 gegen Pablo Andújar und drückt das vor allem immer wieder in raffinierten Stoppbällen aus.

00:02:20, vor einer Stunde