"Ich fühle mich hier definitiv sehr wohl. Hier das erste Nachtmatch zu spielen, ist eine wirklich eine große Ehre. Ich habe das noch nie gemacht und bin sehr froh, gewonnen zu haben", erklärte Osaka.

Vor allem im zweiten Satz zeigte die viermalige Grand-Slam-Siegerin die Dominanz, die sie auf Hartplatz auszeichnet.

In der Vorbereitung auf das Turnier in New York war Osaka bereits im Achtelfinale von Cincinnati ausgeschieden, auch bei den Olympischen Spielen in Tokio war sie nicht weiter gekommen.

US Open Die US Open 2021 live im TV, im Livestream und Liveticker 26/08/2021 AM 00:16

Osaka hatte im Mai für großes Aufsehen gesorgt, als sie im Streit um einen Presseboykott bei den French Open zurückzog.

Anschließend berichtete sie von Problemen mit Depressionen und ließ Wimbledon aus.

Alles im Griff: So startete Titelverteidigerin Osaka in die US Open

Aryna Sabalenka sorgte in der ersten Night Session für einen weiteren Favoritinnensieg. Die Belarussin setzte sich mit 6:4, 6:7 (4:7) und 6:0 gegen Nina Stojanovic aus Serbien durch.

Das hart umkämpfte Match dauerte 2:24 Stunden, ehe die Nummer zwei der Setzliste das Ticket für Runde zwei in der Tasche hatte.

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wer beerbt Thiem? Die Siegerliste der US Open

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

Historisches US-Open-Finale: Thiem gewinnt Final-Krimi gegen Zverev

US Open Zwischen Boykott und Titelverteidigung: Osakas kniffliger Spagat 28/08/2021 AM 09:00