Ungläubig und schüchtern reckte Naomi Osaka den Siegerpokal in die Höhe.

Im Finale der US Open 2018 ging der Stern der damals 20-Jährigen auf. Völlig überraschend besiegte Osaka in einem skandalumwobenen Endspiel ihr großes Idol Serena Williams (USA) 6:2, 6:4 und holte sich auf dem Arthur Ashe ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Drei Jahre und weitere drei Grand-Slam-Erfolge später ist Osaka mittlerweile ein absoluter Superstar auf der WTA-Tour. Die 23-Jährige hat bereits viele große Schlachten auf dem Tenniscourt gewonnen.

Doch in New York steht der Nummer drei der Welt ein ganz anderer Kampf bevor.

US Open: Boris Becker macht sich Sorgen um Naomi Osaka

Osaka stieg bei den diesjährigen French Open nach einem angekündigten Medienboykott und anschließend heftiger Kritik aus dem Turnier aus. Im Anschluss offenbarte sie, dass sie bereits seit 2018 an Depressionen leide.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin legte aufgrund ihrer mentalen Probleme eine längere Pause ein, sagte unter anderem ihren Start in Wimbledon ab.

Bei den Olympischen Spielen in ihrer Heimat kehrte sie auf die große Bühne zurück und stand gleich bei der Eröffnungsfeier als Entzünderin des Olympischen Feuers wieder im Mittelpunkt. Sportlich lief es hingegen schlecht. Bereits im Achtelfinale war gegen die Tschechin Marketa Vondrousova (1:6, 4:6) Schluss.

"Ich bin traurig darüber, wie ich abgeschnitten habe. Aber ich war froh über die Erfahrung, das Entzünden des Feuers hat Spaß gemacht. Es wird eine große Erinnerung für mich bleiben", meinte Osaka anschließend.

Allerdings nagen die mentalen Probleme noch immer sichtbar an Osaka.

Eurosport-Podcast “Nicht nur ich, sondern die ganze Welt, verfolgt sie jetzt auf Schritt und Tritt. Ich weiß nicht, ob sie das will, aber aufgrund ihrer Aussagen in Paris hat man sich Sorgen gemacht", meinte Tennis-Legende und Eurosport-Experte Boris Becker im-Podcast "Das Gelbe vom Ball"

US Open: Naomi Osaka in New York unter enormem Druck

Der Druck lastet auf Osaka von allen Seiten. Sportlich scheiterte die Japanerin beim Vorbereitungsturnier der US Open in Cincinnati erneut früh. Gegen die Wildcard-Inhaberin Jil Teichmann aus der Schweiz war bereits im Achtelfinale Endstation (6:3, 3:6, 3:6). "Irgendwas läuft nicht rund, irgendwas stört sie, irgendwas passiert gerade mit ihr", mutmaßt Becker.

In einer Pressekonferenz im Rahmen des Turniers sprach ein Reporter Osaka auf ihr schwieriges Verhältnis zu den Medien an. Osaka fing auf dem Podium an zu weinen und verließ jenes wortlos.

"Es ist sehr schwierig für uns, in ihren Kopf zu schauen und zu sehen, was dort vor sich geht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie einen Weg finden muss, um diese Ängste oder Momente wie Pressekonferenzen, in denen sie sich unwohl fühlt, zu überwinden", sagte Eurosport-Moderatorin Barbara Schett.

Denn einerseits fühlt sich Osaka offenbar in der Öffentlichkeit in Medienrunden unwohl, doch in den sozialen Medien und als Werbestar ist die viermalige Grand-Slam-Siegerin omnipräsent.

"Das Gefühl, dass sie wieder Spaß am Leben hat und Spaß am Tennisspielen, das ist das Wichtigste. Nur: Das sehe ich noch nicht bei ihr. Jetzt stehen die US Open vor der Tür. Osaka hat auch mit amerikanischen Firmen große Werbeverträge, daher muss sie dort quasi spielen. Ob es für ihren Gesundheitszustand das Beste ist, wage ich aber zu bezweifeln", sieht Becker den Osaka-Start in New York kritisch.

Osaka steht unter anderem bei den US-amerikanischen Firmen "Nike", "Mastercard", "Hyperice", "Bodyarmor", "Sweetgreen" und "Workday" unter Vertrag. Alle werden in New York genau hinsehen, welches Bild Osaka dort abgeben wird.

US Open: Naomi Osaka als Favoritin

Und trotz des immensen Drucks und all der Probleme sind die sportlichen Qualitäten von Osaka unbestritten. Daher haben auch die Tennis-Experten die 23-Jährige durchaus auf der Rechnung.

"Für mich ist es ziemlich offensichtlich, dass Naomi Osaka die Favoritin ist. Es scheint, als ob sie mit ihren psychischen Problemen gut zurechtkommt", glaubt der siebenmalige Grand-Slam-Champion Mats Wilander.

"Wir wissen, dass sie, wenn sie in Topform ist, jeden schlagen kann", so Barbara Schett.

Und auch Boris Becker hat die Japanerin auf dem Zettel. "Wenn sie wieder in Form, in ihren Tunnel kommt und sich wieder nur auf Tennis konzentrieren kann, dann kann sie erneut gewinnen. Die erste Woche ist für sie entscheidend, denn dort wird sie wieder mit den bekannten Fragen konfrontiert - wie in den vergangenen Wochen und Monaten auch."

Insbesondere der erste Auftritt von Osaka auf dem Arthur Ashe wird mit großer Spannung erwartet. In der ersten Runde trifft Osaka auf Marie Bouzkova (CZE) - in der prestigeträchtigen Night Session des US-Open-Auftakttages (ca. 1:30 dienstags, MEZ), versteht sich.

