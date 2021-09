Tennis

US Open 2021: Novak Djokovic glänzt mit flinker Beinarbeit gegen Alexander Zverev

Novak Djokovic punktet mit diesem starken Winner am Netz gegen Alexander Zverev im Halbfinale der US Open in New York. Der Serbe bereitete den Punkt perfekt vor und ließ dem Deutschen am Netz keine Chance.

00:00:43, vor 35 Minuten