Tennis

US Open 2021: Oscar Otte - Andreas Seppi | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Oscar Otte (GER/Q) schlägt Andreas Seppi (ITA) in der 3. Runde der US Open 2021 in New York 6:3, 6:4, 2:6, 7:5 und folgt damit Peter Gojowcyzk ins Achtelfinale. Seitdem die ATP-Datenbank auch die Qualifikanten vollständig erfasst (1983), hatten sich noch nie zwei Profis des Deutschen Tennis Bundes (DTB) parallel bei einem Grand Slam über die Qualifikation ins Achtelfinale vorgekämpft.

00:02:40, vor 2 Stunden