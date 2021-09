Tennis

US Open - Oscar Otte exklusiv: "Das ist mega schade"

Oscar Otte hat sich nach seinem Achtelfinal-Aus bei den US Open gegen Matteo Berrettini bei Eurosport-Reporter Markus Paszehr zu seinem Gesundheitszustand geäußert und verraten, was er vorhat, wenn er zurück ist in der Heimat.

00:03:55, vor 33 Minuten