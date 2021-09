Tennis

US Open 2021 - Oscar Ottes Brillenjubel zieht Kreise: "Modeste hat sich bei mir gemeldet"

Oscar Otte steht bei den US Open 2021 überraschend im Achtelfinale. Dort trifft der Kölner auf den Italiener Matteo Berrettini. In "Matchball Becker" verrät Otte am Tag vor dem großen Match, dass sich Anthony Modeste nach seinem Brillenjubel tatsächlich gemeldet hat und wie ein freier Tag bei ihm aussieht. Im Achtelfinale gegen Berrettini erwartet er "einen Kracher".

00:06:29, vor einer Stunde