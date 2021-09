Tennis

US Open 2021: Peers/Polasek vs. Murray/Soares | Halbfinale Herren Doppel - Highlights

Jamie Murray und Bruno Soares (GBR/BRA/7) schlagen Filip Polášek und John Peers (SVK/AUS/8) im Doppel-Halbfinale der US Open 2021 in New York 6:3, 3:6, 6:4. Die Highlights.

00:02:43, vor 5 Stunden