Tennis

US Open 2021: Peter Gojowczyk im Eurosport-Interview nach der Niederlage gegen Carlos Alcaraz

Peter Gojowczyk unterliegt Carlos Alcaraz nach großem Kampf im Achtelfinale der US Open 2021. Der 32-Jährige, der in New York erstmals unter den letzten 16 Spielern bei einem Grand-Slam-Turnier stand, spricht im exklusiven Interview mit Eurosport über das stimmungsvolle Erlebnis auf dem ausverkauften Grandstand, den harten Fight mit seinem eigenen Körper und seine Pläne für die kommenden Tage.

00:04:32, vor einer Stunde