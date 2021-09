Tennis

Podcast: Boris Becker nennt die Gründe für das Ausscheiden von Alexander Zverev bei den US Open

Boris Becker und Moderator Matthias Stach beleuchten noch einmal das Ausscheiden von Alexander Zverev im Halbfinale der US Open gegen Novak Djokovic. Laut Becker ist der Hamburger nicht an eigenen Schwächen gescheitert. Zudem verriet der Eurosport-Experte, was er Zverev nach dem Djokovic-Match sagte. Die komplette Folge Das Gelbe vom Ball findet ihr im Podcatcher eurer Wahl.

00:02:27, vor 12 Minuten