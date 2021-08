Tennis

US Open: Verteidigungsshow à la Nadal - Katharina Gerlach beeindruckt mit Defensiv-Meisterleistung

Katharina Gerlach hat in der Qualifikation zu den US Open für Aufsehen gesorgt. Die 23-Jährige brachte im Match gegen Federica Di Sarra alle Angriffbälle der Italienerin zurück ins Feld und erinnerte dabei an Rafael Nadal. Dabei agierte Gerlach sowohl weit hinter der Grundlinie als auch am Netz und wurde von ihrer Gegnerin um den Platz gescheut. Am Ende machte allerdings die Deutsche den Punkt.

00:00:43, Gestern Am 09:40