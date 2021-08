Tennis

Rafael Nadal sagt US Open ab und beendet Saison verletzungsbedingt - das ganze Statement

Rafael Nadal plagt eine hartnäckige Fußverletzung - deswegen sagt der 20-malige Grand-Slam-Sieger nun schweren Herzens die US Open ab und beendet gleich die gesamte Tennis-Saison 2021. In einem bei Instagram veröffentlichten Statement erklärt der 35-Jährige auf Englisch, warum er so entschieden hat und wie er 2022 wieder in der Weltspitze der ATP Tour mitmischen möchte.

