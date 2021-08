Tennis

Das Gelbe vom Ball | Boris Becker fühlt mit Rafael Nadal: "Man muss sich Sorgen machen"

Eurosport-Experte Boris Becker analysiert im Gespräch mit Eurosport-Moderator Matthias Stach bei Das Gelbe vom Ball die Lage von Rafael Nadal. "Man muss sich Sorgen machen um die Gesundheit" des Spaniers, so Becker. Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger lebe von einem sehr pyhsichen Spiel und sei mit 35 Jahren nicht mehr in der Lage, so schnell zu regenieren.

00:01:57, Gestern Am 09:28