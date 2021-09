Tennis

US Open 2021: Ram/Salisbury - Soares/Murray | Finale Herren Doppel - Highlights

Rajeev Ram/Joe Salisburg (USA/GBR/4) schlagen Bruno Soares/Jamie Murray (BRA/GBR/7) im Finale der US Open 2021 in New York 3:6, 6:2, 6:2. Ram/Salisbury hatten im vergangenen Jahr schon die Australian Open gewonnen - es ist also ihr zweiter gemeinsamer Grand-Slam-Titel. Die Highlights im Video.

00:03:08, vor 2 Stunden