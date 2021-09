Tennis

US Open 2021: Rod Laver wird von Zuschauern im Arthur Ashe Stadium gefeiert und ist gerührt

Rod Laver ist der einzige Tennisspieler, dem in der Open Era der Grand Slam gelang - 1969 siegte er bei Australian Open, French Open, in Wimbledon und bei den US Open. Eine Leistung, die ihm die Tennisfans auf der ganzen Welt immer noch hoch anrechnen. Während des Halbfinals zwischen Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime wird er im Arthur Ashe Stadium vom Publikum gefeiert.

00:00:38, vor 2 Stunden