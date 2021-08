Tennis

US Open 2021: Casper Ruud - Yuichi Sugita | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

In der ersten Runde der diesjährigen US Open in New York fertigte Casper Ruud (Norwegen) seinen japanischen Kontrahenten mit 6:3, 6:2, 6:2 ab. Auch trotz eines zwischenzeitlichen Verlusts seines Schuhs zog der Norweger souverän in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers ein. Die Highlights im Video.

00:02:53, vor 2 Stunden