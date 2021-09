Tennis

US Open 2021: Samantha Stosur / Shuai Zhang vs. Cori Gauff / Caty McNally | Finale Damen Doppel - Highlights

Samantha Stosur / Shuai Zhang (AUS/CHN/14) schlagen Cori Gauff / Caty McNally (USA/11) im Doppel-Finale der US Open 2021 in New York 6:3, 3:6, 6:3. Die Highlights im Video.

00:02:58, vor einer Stunde