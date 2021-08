Tennis

US Open: Die besten zehn Ballwechsel von Serena Williams in Flushing Meadows

Sie wird den Fans in diesem Jahr definitiv fehlen: Serena Williams hat bei den US Open bereits sechsmal in ihrer Karriere triumphiert. Die US-Amerikanerin überzeugte bei ihren Auftritten mit Weltklasse-Tennis - sowohl im Angriff als auch in der Defensive. Die besten zehn Ballwechsel von Williams bei den US Open in New York.

00:04:26, vor 21 Stunden