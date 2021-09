Philipp Kohlschreiber musste sich unerwartet deutlich dem Spanier Pablo Andujar geschlagen geben. Peter Gojowczyk gelang der nächste Coup in fünf Sätzen.

Die an drei gesetzte Japanerin Naomi Osaka kam kampflos weiter. Simona Halep aus Rumänien hatte ebenfalls keine Mühe.

Die Überreste des Hurrikans, der über New Orleans getobt hat, trafen New York. Es gab immer wieder Regenunterbrechungen.

Hier gibt es die Day Session am dritten Wettkampftag der US Open in New York zum Nachlesen.

Topmatches der Day Session im Überblick:

23:14 Uhr - Auf Wiedersehen

Und damit verabschiede ich mich für heute. Morgen geht es hier ab 17:00 Uhr wie gewohnt im Liveticker weiter. Alle Spiele der Night Session könnt Ihr bei Eurosport 1, Eurosport 2, Joyn PLUS+ und im Eurosport Player verfolgen. Auch die Partie zwischen Krejcikova und McHale gibt es dort zu sehen, sollte sie heute noch fortgesetzt werden. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis morgen!

23:10 Uhr: Regen

Und jetzt setzt wieder Regen in New York ein. Man kann aber jetzt schon sagen, dass sich die Entscheidung der Organisatoren gelohnt hat, die meisten Einzel auf den Außenplätzen früh anzusetzen. Das Match zwischen Krejcikova und McHale ist das einzige Einzel, was noch nicht beendet werden konnte. Die Spiele der Night Session u.a. mit Angelique Kerber und Stefanos Tsitsipas können ja bei geschlossenem Dach ausgetragen werden.

23:05 Uhr - Krejcikova - McHale - 6:3, 2:1

Noch keine Spielerin konnte im zweiten Durchgang ihr Service durchbringen. Krejcikova hat McHale soeben zum zweiten Mal das Aufschlagspiel abnehmen können und führt mit 2:1.

22:56 Uhr - Tiafoe - Pella - 6:1, 6:2, 7:5

Mit einem Rückhandwinner von der T-Linie sichert sich Tiafoe den ersten Matchball. Den kann Pella mit einem cleveren Aufschlag abwehren. Unmittelbar darauf macht Tiafoe am Netz den Punkt und holt sich Matchball Nummer zwei. Und mit einem tollen Rückhand-Crossball beendet der US-Amerikaner das Match. Tiafoe rreicht Runde drei.

22:50 Uhr - Krejcikova - McHale - 6:3

French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova hat den ersten Schritt Richtung Runde drei gemacht. Die Tschechin entscheidet Satz eins gegen Christina McHale aus den USA mit 6:3 für sich.

22:39 Uhr - Tiafoe - Pella - 6:1, 6:2, 4:4

Es sieht gut aus für Frances Tiafoe. Der US-Amerikaner hat die ersten beiden Sätze gegen Guido Pella aus Argentinien gewonnen. In Durchgang drei hat Pella ein Break Rückstand aber aufholen können.

22:30 Uhr - Zidansek - Sabalenka - 3:6, 1:6

Und jetzt geht es ganz schnell. Nach einem Vorhandfehler von Zidansek hat Sabalenka drei Matchbälle. Und gleich den ersten verwandelt sie mit dem Volley. Nicht einmal eine Stunde stand die Nummer zwei der Setzliste heute auf dem Platz.

22:25 Uhr - Zidansek - Sabalenka - 3:6, 1:4

Sabalenka macht weiterhin einen sehr souveränen Eindruck. Die Belarussin hat auch im zweiten Durchgang ein Break Vorsprung.

Aggressiv am Netz: Koepfer zeigt Medvedev den Pitbull

22:18 Uhr - Zapata Miralles - Auger-Aliassime - 6:7 (5:7), 3:6, 2:6

Nach einem Doppelfehler seines Gegners Bernabé Zapata Miralles hat Félix Auger-Aliassime seinen zweiten Matchball. Und den nutzt der Kanadier. Mit der Vorhand aus dem Halbfeld verwandelt er zum letztlich klaren Dreisatzsieg.

22:12 Uhr - Van de Zandschulp - Ruud - 3:6, 6:4, 6:3, 6:4

Es hat eine weitere Überraschung gegeben. Für den an Nummer acht gesetzten Norweger Casper Ruud ist das Turnier schon beendet. Ruud musste sich in vier Sätzen Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden geschlagen geben.

22:06 Uhr - Zidansek - Sabalenka - 3:6

Die Nummer zwei der Setzliste hat den ersten Schritt in Richtung Runde drei gemacht. Aryna Sabalenka gewinnt auf dem Grandstand den ersten Satz gegen Tamara Zidansek mit 6:3.

21:56 Uhr - Lajovic - Gojowczyk - 6:2, 4:6, 6:2, 5:7, 4:6

Die Vorhand von Lajovic segelt ins Aus. Gojowczyk hat seinen ersten Matchball. Und dann packt der Deutsche einen starken Vorhand-Longline auf. Der Qualifikant kämpft sich auch durch seinen zweiten Fünfsatzkrimi und steht in Runde drei!

21:45 Uhr - Lajovic - Gojowczyk - 6:2, 4:6, 6:2, 5:7, 3:3

Gojowczyk schlägt den Crossball ins Aus. Und damit hat Lajovic zwei Breakbälle. Den ersten wehrt der Deutsche mit gutem Aufschlag ab. Und beim zweiten hat er etwas Glück, dass sein Gegner mit der Vorhand patzt. Mit einem Ass holt sich Gojowczik den Spielball und serviert den nächsten Aufschlag-Winner hinterher.

21:33 Uhr - Koepfer - Medvedev - 4:6, 1:6, 2:6

Der Stopp von Koepfer bleibt im Netz hängen. Und das ist gleichbedeutend mit drei Matchbällen für Medvedev. Den ersten wehrt Koepfer mit einem sehr gefühlvollen Volley ab, den zweiten mit einem Smash. Dann aber macht Medvedev mit der Vorhand aus dem Halbfeld alles klar. Ganz souverän zieht der Russe in Runde drei ein.

21:23 Uhr - Lajovic - Gojowczyk - 6:2, 4:6, 6:2, 5:7

Erneut hat Gojowczyk Satzball bei Aufschlag Lajovic, diesmal nach einem starken Return des Deutschen. Aber wieder kann der Serbe den Satzball abwehren. Anschließend macht der Deutsche Druck über die Vorhand und holt sich Chance Nummer vier. Und dann patzt Lajovic beim Crossball, und es geht in Satz fünf.

21:14 Uhr - Koepfer - Medvedev - 4:6, 1:6, 0:3

Das Turnier kann für Koepfer jetzt sehr schnell vorbei sein. Auch im dritten Satz hat der Achtelfinalist von 2019 bereits ein Aufschlagspiel abgeben müssen.

21:13 Uhr - Lajovic - Gojowczyk - 6:2, 4:6, 6:2, 5:5

Zwei Satzbälle für Gojowczyk. Beim ersten lässt der Deutsche die große Gelegenheit mit dem Passierball liegen, den zweiten wehrt Lajovic mit einem guten Aufschlag ab. Der Serbe holt sich schließlich doch noch den Spielgewinn zum 5:5.

21:08 Uhr - Rublev - Martinez - 7:6, 6:7, 6:1, 6:1

Mit einem starken Vorhand-Cross holt sich Rublev seinen ersten Matchball. Und dann platziert der Russe den zweiten AUfschlag clever, und Martinez macht den Fehler. Nach den hart umkämpften ersten zwei Durchgängen war es in Satz drei und vier schließlich eine klare Sache für die Nummer fünf der Welt.

20:59 Uhr - Koepfer - Medvedev - 4:6, 1:6

Satzball für Medvedev. Und dann landet der Vorhand-Longline von Koepfer im Netz. Mit 6:1 im zweiten Durchgang bleibt Medvedev klar auf Kurs Runde drei. Im zweiten Durchgang war der Russe der in jeder Hinsicht bessere Spieler.

20:57 Uhr - Kohlschreiber - Andujar - 4:6, 3:6, 1:6

Aus für Philipp Kohlschreiber. Bei Matchball Nummer drei für Andujar verzieht der Deutsche den Rückhand-Crossball. Letztlich sehr deutlich muss er sich dem Spanier in drei Sätzen geschlagen geben.

Rittner-Analyse: Darum war Muguruza eine Nummer zu groß für Petkovic

20:51 Uhr - Koepfer - Medvedev - 4:6, 1:4

Zwei weitere Breakchancen für Medvedev. Und mit einem ganz starken Longline zwingt der Russe Koepfer zum Fehler. 4:1 für den Weltranglisten-Zweiten, der inzwischen nahezu fehlerfrei agiert.

20:43 Uhr - Koepfer - Medvedev - 4:6, 1:2

Der Auftakt in Satz zwei war denkbar ungünstig für Koepfer. Erneut musste der Deutsche gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben. Medvedev führt aktuell mit 2:1.

20:42 Uhr - Rublev - Martinez - 7:6, 6:7, 6:1

Nach den hart umkämpften ersten beiden Durchgängen dürfte der dritte ganz im Sinne von Rublev sein. Mit 6:1 entscheidet er den Satz gegen Martinez für sich.

20:40 Uhr - Lajovic - Gojowczyk - 6:2, 4:6, 6:2

Wenn Gojowczyk die dritte Runde erreichen will, dann muss er das in fünf Sätzen schaffen. Der Deutsche muss den dritten Durchgang gegen Lajovic klar mit 2:6 abgeben.

20:29 Uhr - Koepfer - Medvedev - 4:6

Drei Satzbälle für Medvedev. Und dann fliegt der Vorhand-Angriffsball des Weltranglisten-Zweiten genau auf die Linie. Mit 6:4 sichert sich der Russe verdient den ersten Durchgang. Den Ausschlag hat vor allem die größere Stabilität bei Medvedev gemacht.

20:26 Uhr - Koepfer - Medvedev - 4:5

Unmittelbar nach seinem Break musste Koepfer den eigenen Aufschlag wieder abgeben. Medvedev hat also wieder ein Break Vorsprung. Koepfer bringt mühelos sein Service zum 4:5 durch. Aber gleich schlägt Medvedev zum Satzgewinn auf.

20:22 Uhr - Kohlschreiber - Andujar - 4:6, 3:6

Das wird ein hartes Stück Arbeit für Kohlschreiber. Mit einem Ass holt sich Andujar drei Satzbälle im zweiten Durchgang. Und beim zweiten schlägt Kohlschreiber den Return weit ins Aus. 6:3 und damit 2:0-Satzführung für Andujar.

20:16 Uhr - Rublev - Martinez - 7:6, 6:7

Satzausgleich auf dem Grandstand. Mit einem ganz starken Passierball macht Martinez den Punkt zum 7:5 im Tiebreak und holt sich damit den zweiten Satz.

20:14 Uhr - Koepfer - Medvedev - 3:3

Nach einem Doppelfehler von Medvedev steht es 0:30 bei Aufschlag des Russen. Und mit einem Rückhand-Winner holt sich Koepfer drei Breakchancen. Es folgt der schnelle Fehler von Medvedev. Zu null nimmt der Deutsche dem Russen das Service ab.

20:08 Uhr - Rublev - Martinez - 7:6, 6:6

Wie schon in Durchgang eins gehen Rublev und Martinez auch im zweiten Satz in den Tiebreak. Es hat auf beiden Seiten jeweils ein Minibreak gegeben. Beim Seitenwechsel steht es 3:3.

"Vielen Dank auch!" Halep zeigt ihre ganze Klasse

20:02 Uhr - Wieder Regen

Es ist eine Geduldsprobe auf den Außenplätzen. Im Moment müssen die Spieler wieder warten. Aber hoffentlich ist die Pause wieder nur kurz, denn sie mussten die Courts noch nicht verlassen. Gemessen an der Wetterprognose konnte ohnehin schon mehr gespielt werden, als zu befürchten war.

19:56 Uhr - Lajovic - Gojowczyk - 6:2, 4:6

Satzausgleich für Gojowczyk! Der Deutsche holt sich Durchgang Nummer zwei gegen Lajovic mit 6:4.

19:54 Uhr - Koepfer - Medvedev - 0:1

Es ist für Koepfer gleich im ersten Aufschlagspiel ein hartes Stück Arbeit. Der Deutsche schlägt noch den einen oder anderen Fehler zuviel und muss mehrmals über Einstand gehen. Nach einem Patzer des Deutschen beim Stoppversuch hat Medvedev die nächste Breakchance. Koepfer hat zunächst Glück, dass der Russe auch noch etwas fehlerhaft agiert und viele Möglichkeiten nicht nutzt. Aber schließlich verliert der "Pitbull" doch sein Service zum 0:1.

19:44 Uhr - Koepfer - Medvedev

Koepfer und Medvedev haben den Arthur Ashe betreten und spielen sich warm. Es ist das zweite Duell der beiden. Ziemlich genau vor zwei Jahren standen sie sich schon einmal in New York gegenüber. Damals gewann Medvedev im Achtelfinale in vier Sätzen.

19:35 Uhr - Spieler wieder auf den Außenplätzen

Die Pause auf den Außenplätzen war zum Glück nur kurz. Einige Spieler sind bereits wieder auf dem Platz und machen sich warm. Es sieht so aus, als sollte es in Kürze weitergehen können.

19:32 Uhr - Azarenka - Paolini - 6:3

Auf dem Louis Armstrong ist soeben der erste Satz zu Ende gegangen. Victoria Azarenka verwandelt mit einem Vorhandwinner zum 6:3 gegen Jasmine Paolini.

19:21 Uhr - Halep - Kucova - 6:3, 6:1

Zwei Matchbälle für Halep, nachdem der Longline von Kucova knapp hinter der Grundlinie landet. Und mit einem starken zweiten Aufschlag macht die ehemalige Wimbledonsiegerin alles klar. Halep steht mühelos in Runde drei.

19:18 Uhr - Halep - Kucova - 6:3, 5:1

Auf dem Arthur Ashe gibt Simona Halep richtig Gas. Die Rumänin steht unmittelbar vor dem Sieg gegen Kristina Kucova aus der Slowakei.

19:09 Uhr - Es regnet wieder

Und jetzt verlassen die Spieler dann doch die Courts. Es deutet sich eine längere Pause auf den Außenplätzen an.

19:07 Uhr - Es regnet wieder

Und jetzt setzt wieder Regen in Flushing Meadows ein. Die Matches auf den Außenplätzen sind wieder unterbrochen. Aber noch bleiben die Spieler zumindest auf ihren Bänken sitzen und haben den Platz nicht verlassen.

18:58 Uhr - Kohlschreiber - Andujar - 4:6

Eben noch konnte Kohlschreiber mehrere Breakbälle nicht nutzen, und jetzt patzt er bei eigenem Aufschlag. Und das hat größere Auswirkungen, denn Andujar holt sich nicht nur das Service des Deutschen sondern auch gleich den Satz. 6:4 für den Spanier.

18:51 Uhr - Kohlschreiber - Andujar - 4:5

Kohlschreiber hat zwischenzeitlich sein Break Vorsprung wieder aus der Hand geben müssen, nun aber nach einem Doppelfehler Andujars erneut zwei Breakchancen. Die kann er allerdings nicht nutzen, vergibt die zweite mit einem Fehler beim Slice. Es geht mehrmals über Einstand. Andujar holt sich aber schließlich doch noch sein Spiel zum 5:4.

Grandioser Volley-Stopp: Petkovic kämpft sich ins Match hinein

18:40 Uhr - Petkovic - Muguruza - 4:6, 2:6

Der Return von Petkovic segelt ins Aus. Und damit hat Muguruza zwei Matchbälle. Den ersten wehrt Petkovic mit starkem Angriffsspiel ab. Aber den zweiten verwandelt ihre Gegnerin mit dem Winner von der Grundlinie zum 6:2 im zweiten Durchgang.

18:36 Uhr - Lajovic - Gojowczyk - 6:2

Keine Chance für Peter Gojowczyk im ersten Satz gegen Dusan Lajovic. Der Deutsche verliert den Durchgang gegen den Serben mit 2.6.

18:33 Uhr - Rublev - Martinez - 7:6

Vier Satzbälle für Rublev nach einem sehr guten Rückhand-Return. Und gleich den ersten nutzt der Russe mit dem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld. Mit 7:2 im Tiebreak sichert sich Rublev den ersten Durchgang.

18:30 Uhr - Rublev - Martinez - 6:6

Martinez hat hier schon zum Satzgewinn serviert, aber Rublev hat sich in den Durchgang zurückgekämpft. Und inzwischen steht es 6:6, und die beiden sind im Tiebreak. Rublev sichert sich dort das erste Minibreak und führt mit 3:1.

18:25 Uhr - Petkovic - Muguruza - 4:6, 1:4

Kurzer Schreckmoment bei Petkovic. Die Deutsche kommt ungünstig auf und scheint sich leicht vertreten zu haben. Sie testet, ob mit dem Knie alles in Ordnung ist. Aber es kann weitergehen. Muguruza führt mit 4:1 im zweiten Satz.

18:18 Uhr - Kohlschreiber - Andujar - 2:1

Guter Auftakt von Philipp Kohlschreiber in die Partie gegen Pablo Andujar. Der Deutsche hat dem Spanier das Service abnehmen können und führt mit 2:1 im ersten Satz.

18:15 Uhr - Petkovic - Muguruza - 4:6, 0:3

Jetzt kann es sehr schnell zu Ende gehen aus Sicht von Petkovic. Auch im zweiten Satz hat die Deutsche früh ein Doppelbreak Rückstand. Muguruza führt mit 3:0.

18:08 Uhr - Rublev - Martinez - 1:4

Fehlstart für Andrey Rublev. Die Nummer fünf der Setzliste musste sein Aufschlagspiel abgeben und liegt im ersten Durchgang gegen Pedro Martinez mit 1:4 im Rückstand.

18:01 Uhr - Petkovic - Muguruza - 4:6

Muguruza erspielt sich drei Satzbälle. Die ersten beiden wehrt Petkovic mit starken Winnern ab. Und beim dritten erwischt sie Muguruza auf dem falschen Fuß, und die Spanierin macht den Fehler. Einstand. Dann aber landet ein Vorhand-ANgriffsschlag der Deutschen hauchdünn im Aus. Und Satzball vier kann Muguruza zum 6:4 verwandeln. Schade für Petkovic. In diesem Durchgang war durchaus mehr drin.

17:54 Uhr - Petkovic - Muguruza - 4:5

Petkovic serviert gegen den Satzverlust. Und das gelingt der Deutschen relativ problemlos. Mit einem Aufschlag-Winner beim Spielball verkürzt sie auf 4:5. Aber gleich kann Muguruza bei eigenem Aufschlag den Satz nach Hause bringen.

17:50 Uhr - Matches auf den Außenplätzen beginnen

Es gibt eine gute Nachricht von den Außenplätzen. Die Matches können beginnen. Es läuft bereits die Partie zwischen Andrey Rublev und Pedro Martinez auf dem Grandstand. In Kürze sollten auch die Spiele von Peter Gojowczyk und Philipp Kohlschreiber starten.

Dicke Luft: Moutet und Travaglia zoffen sich nach Matchende

17:46 Uhr - Petkovic - Muguruza - 3:4

Beide haben ihr nächstes Aufschlagspiel jeweils gewonnen. Aber die meisten Spiele auf beiden Seiten sind eng. Ein Break egal von welcher Spielerin ist immer möglich. Nach einem Vorhandfehler Muguruzas kommt Petkovic auf 3:4 heran.

17:34 Uhr - Petkovic - Muguruza - 1:3

Petkovic holt sich zumindest ein Aufschlagspiel zurück. Nach einem Rückhandfehler ihrer Gegnerin steht es noch 1:3 aus Sicht der Deutschen. Und das wird dem Spielverlauf auch gerechter als ein Doppelbreak Rückstand.

17:29 Uhr - Petkovic - Muguruza - 0:3

Das Match läuft aktuell komplett gegen Petkovic. Erst kann sie fünf Breakbälle nicht nutzen, darunter drei bei 0:40 aus Sicht von Muguruza, und jetzt muss sie selbst erneut ihr Service abgeben. 3:0 für Muguruza.

17:22 Uhr - Petkovic - Muguruza - 0:1

Petkovic macht Druck über den Return und hat drei Chancen zum Rebreak. Die ersten beiden wehrt Miguruza mit starken Winnern mit der Vorhand ab. Und beim dritten folgt der Patzer von Petkovic. Da hat sie eine gute Möglichkeit liegengelassen. Dann aber verzieht Muguruza den Angriffsschlag von der T-Linie zu Breakball Nummer vier, den sie nach einem abwechslungsreichen Ballwechsel aber ebenfalls kontern kann. Mit einem glänzenden Vorhand-Winner holt sich Petkovic Möglichkeit Nummer fünf, kann aber wieder kein Kapital daraus schlagen.

17:16 Uhr - Petkovic - Muguruza - 0:1

Früher Breakball für Muguruza nach einem Vorhandfehler von Petkovic. Die Spanierin verzieht den Return, und es geht über Einstand. Ein Rückhand-Crossball von Petkovic landet knapp im Aus, und sie hat die zweite Breakchance gegen sich. Auf einen guten Aufschlag der Deutschen antwortet ihre Gegnerin mit einem noch besseren Return und führt 1:0.

17:11 Uhr - Petkovic - Muguruza

In dieser Minute beginnt das Zweitrundenmatch zwischen Andrea Petkovic und Garbiñe Muguruza. Das Dach über dem Louis Armstrong ist geschlossen. Die Deutsche geht als Außenseiterin in die Partie. Allerdings hat sie bisher jedes Match gegen die Spanierin gewonnen. Das letzte liegt aber schon fünf Jahre zurück.

17:08 Uhr - Osaka kampflos in Runde drei

Naomi Osaka hat kampflos die dritte Runde der US Open erreicht. Die Titelverteidigerin aus Japan profitierte von einem kurzfristigen Rückzug ihrer Gegnerin Olga Danilovic (Serbien) aus medizinischen Gründen und trifft nun auf Kaia Kanepi aus Estland oder Leylah Fernandez aus Kanada.

17:00 Uhr - Regen in New York

Wie es zu befürchten war, kann es auf den Außenplätzen nicht pünktlich losgehen. Es hat den Vormittag über in New York geregnet. Die positive Nachricht: Der Regen ist nur noch sehr dünn, und aktuell werden die Plätze gewischt. Vielleicht werden wir dort mit leichter Verspätung spiele sehen.

INFO - Deutsches Trio ab 17:00 Uhr im Einsatz

Ab 17:00 Uhr wird es gleich dreimal aus deutscher Sicht ernst. Andrea Petkovic steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen Garbiñe Muguruza. Und auch Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk bestreiten gleich das erste Match des Tages auf ihren jeweiligen Plätzen. Bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player habt Ihr die Wahl zwischen allen Matches, die heute stattfinden.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

