Es war ein mühevoller Auftritt von Angelique Kerber. Die Deutsche hatte mit der mutig aufspielenden Dayana Yastremska zu kämpfen.

Aber die Siegerin von 2016 bewies wieder einmal ihre Kämpferqualitäten und erreichte in einem Dreisatzkrimi die zweite Runde.

Hochinteressant war auch das Duell zwischen Andy Murray und Stefanos Tsitsipas. In fünf packenden Sätzen bezwang der Grieche den Schotten und zog in Runde zwei ein.

Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison könnte kaum spektakulärer beginnen.

Topmatches des Tages im Überblick:

P. Gojowczyk (GER) - U. Humbert (FRA/23) - 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:3

- U. Humbert (FRA/23) - 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:3 G. Muguruza (ESP/9) - D. Vekic (CRO) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

S. Halep (ROU/12) - C. Giorgi (ITA) - 6:4, 7:6 (7:4)

F. Auger-Aliassime (CAN/12) - 7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8)

S. Stephens (USA) - M. Keys (USA) - 6:3, 1:6, 7:6 (9:7)

P. Kohlschreiber (GER) - M. Cilic (CRO) - 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:2, 6:1, 2:0 Aufg. Cilic

- M. Cilic (CRO) - 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 6:2, 6:1, 2:0 Aufg. Cilic A. Rublev (RUS/5) - I. Karlovic (CRO) - 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

A. Kerber (GER/16) - D. Yastremska (UKR) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

- D. Yastremska (UKR) - 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) S. Tsitsipas (GRE/3) - A. Murray (GBR) - 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4

A. Petkovic (GER) - I. Begu (ROU) - 6:2, 7:6 (7:3)

- I. Begu (ROU) - 6:2, 7:6 (7:3) G. Dimitrov (BUL/15) - S. Riffice (USA) - 6:1, 7:6 (7:3), 6:3

Wer spielt wann auf welchem Court? Der komplette Spielplan des 1. Turniertages

01:40 Uhr - Auf Wiedersehen

Damit verabschiede ich mich für heute von Euch. Bei Joyn PLUS+ und natürlich auch hier im Livescoring könnt Ihr die komplette Night Session mitverfolgen, darunter natürlich auch die Fortsetzung der Partie zwischen Dominik Koepfer und Quentin Halys.

01:37 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 4:6

Tsitsipas serviert zum Matchgewinn. Nach einem Patzer von Murray mit dem Longline steht es 30:0 für Tsitsipas. Es folgt das 19. Ass des Griechen, und er hat drei Matchbälle. Und aus dem halbfeld verwandelt die Nummer drei der Welt gleich den ersten zum 6:4 im fünften Satz.

01:29 Uhr - Koepfer - Halys - 6:4, 3:6

Koepfer muss den Satzausgleich hinnehmen. Halys entscheidet den zweiten Durchgang mit 6:3 für sich.

01:20 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 2:4

Weltklasse Rückhand-Longline von Murray zum 40:40 bei Aufschlag Tsitsipas. Aber der Grieche zieht mit guten Aufschlägen immer wieder den Kopf aus der Schlinge. So auch diesmal. Er sichert sich das Spiel zum 4:2. Es ist eng, aber tsitsipas ist jetzt auch der etwas bessere Spieler auf dem Platz, nicht nur wegen des Breaks Vorsprung.

01:10 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 1:3

Die Vorhand von Tsitsipas fliegt von der Netzkante ins Aus. Und damit hat Murray die Chance, sich das Aufschlagspiel zurückzuholen. Die wehrt Tsitsipas aber mit einem herausragenden Winner gegen die Laufrichtung seines Gegners ab. Es folgen zwei tolle Aufschläge zum 3:1 für den Griechen.

01:05 Uhr - Koepfer - Halys - 6:4, 0:3

Der Auftakt in Satz zwei ist Koepfer misslungen. Der "Pitbull" muss gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben und liegt mit 0:3 im Rückstand.

00:57 Uhr - Koepfer - Halys - 6:4

Koepfer hat den ersten Schritt Richtung Runde zwei gemacht. Der Deutsche entscheidet Satz eins gegen Halys mit 6:4 für sich.

00:54 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 0:1

Auftakt nach Maß von Tsitsipas in den fünften Satz. Mit einem starken Return nutzt der Weltranglisten-Dritte seine erste Breakchance und führt mit 1:0.

00:51 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3, 3:6

Der fünfte Satz beginnt mit Aufschlag Murray nach einer recht langen Pause von Tsitsipas, der den Platz verlassen hatte. Wohl auf aufgrund der Vorfälle in den vergangenen Wochen empfängt das Publikum den Griechen mit heftigen Buhrufen und steht inzwischen nahezu komplett hinter Murray. Wobei der Routinier von Anfang an mehr Unterstützung hatte.

00:40 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3, 3:6

Zum zweiten Mal serviert Tsitsipas im vierten Durchgang zum Satzgewinn. Mit einem Winner am Netz holt sich der Grieche die ersten beiden Satzbälle. Den ersten vergibt er mit einem Vorhandfehler nach starkem Winkelspiel von Murray. Doch den zweiten nutzt der Favorit mit der Vorhand von der Grundlinie. Es geht in den fünften Durchgang!

00:29 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3, 2:5

Murray holt sich ein Break zurück. Mit einem ganz starken Passierball cross verwandelt der Brite seine dritte Breakchance zum 2:5. Und wer weiß, ob das nicht doch noch die Wende in diesem Durchgang ist. Es ist nur noch ein Aufschlagspiel Vorsprung für Tsitsipas im vierten Satz.

00:20 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3, 0:5

Der vierte Satz läuft völlig an Murray vorbei. Es steht schon 5:0 für Tsitsipas. Das Match wird mit großer Sicherheit in den fünften Satz gehen, wenngleich wir in Wimbledon bei ähnlichen Spielständen ja teils erstaunliche Aufholjagden gesehen haben.

00:15 Uhr - Koepfer - Halys

In diesen Minuten beginnt das Match von Dominik Koepfer gegen den Franzosen Quentin Halys. Sollte Koepfer gewinnen, und er ist der Favorit in diesem Match, wären heute alle Deutschen eine Runde weiter. Bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player könnt Ihr live dabei sein.

00:05 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3, 0:2

Ganz starker Beginn von Tsitsipas in den vierten Satz. Der Weltranglisten-Dritte beweist viel Übersicht im Ballwechsel, überlistet Murray mit einem Stopp und holt sich den Breakball. Dann gerät der Brite durch den Return des Griechen in die Defensive und punktet zum 2:0.

23:54 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6, 6:4, 7:6

Die Vorhand von Yastremska landet im Netz. Drei Matchbälle für Kerber. Und dann überzieht Yastremska die Rückhand. Mit 7:3 im Tiebreak des dritten Satzes kämpft sich Kerber durch und steht in der zweiten Runde.

23:51 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6, 6:4, 6:6

Der dritte Satz und damit auch das Match zwischen Kerber und Yastremska wird im Tiebreak entschieden. Und es sieht gut aus aus deutscher Sicht. Kerber führt beim Seitenwechsel mit 5:1.

23:48 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 6:3

Murray schlägt zur 2:1-Satzführung auf. Nach einem Vorhandwinner des Siegers von 2012 steht es 30:30. Am Netz erspielt sich der Brite den ersten Satzball. Und den nutzt er mit einem starken Vorhandwinner unter dem Jubel des Publikums zum 6:3.

23:38 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6, 6:4, 5:5

Yastremska wackelt jetzt, macht viele schnelle Fehler. Dreimal schlägt sie die Bälle ohne Not weit ins Aus. Sie schenkt Kerber quasi das Aufschlagspiel. 5:5 und alles wieder offen im dritten Satz.

23:34 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6, 6:4, 4:5

Beim Stand von 0:30 bei Aufschlag Kerber schnuppert Yastremska schon am Sieg. Aber ihre Gegnerin gibt sich noch nicht geschlagen, kämpft sich zum Spielgewinn und zwingt die Ukrainerin, selbst auszuservieren.

23:31 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6, 6:4, 3:5

Zwei Breakbälle für Yastremska. Und den zweiten verwandelt die Ukrainerin mit einem ganz starken Return. 3:2 für die Außenseiterinnen. Das wird ganz eng für Kerber.Kerber kommt immer mal wieder in die Nähe des Breaks, das sie braucht. Aber Yastremska ist in diesen Phasen einfach die aggressivere Spielerin. Mit einem Ass beim Spielball bringt sie ihr Service zum 5:3 durch.

23:28 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 4:1

Mit druckvollen Vorhandschlägen hält Tsitsipas Murray an der Grundlinie fest und sichert sich mit einem sehr gefühlvollen Stoppball den nächsten Breakball. Diesmal kontert Murray mit einem Aufschlag-Winner. Es folgt der Rückhandfehler Murrays, und sein Gegner hat die vierte Chance zum Break. Als Antwort serviert der Brite ein Ass. Mit einem exzellenten Stopp gewinnt er doch noch sein Spiel zum 4:1.

23:22 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 3:1

Ärgerlicher Patzer von Murray bei einem Stoppversuch. Den anschließenden Breakball kann er zwar noch abwehren, aber kurz darauf holt sich Tsitsipas am Netz die nächste Chance. Der grieche überzieht im Anschluss allerdings die Vorhand und lässt die Chance liegen.

23:15 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6, 6:4, 2:3

Zwei Breakbälle für Yastremska. Und den zweiten verwandelt die Ukrainerin mit einem ganz starken Return. 3:2 für die Außenseiterinnen. Das wird ganz eng für Kerber.

23:13 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6, 6:4, 2:2

Beide Spielerinnen haben ihre ersten Aufschlagspiele im dritten Satz jeweils durchbringen können. Es steht 2:2.

23:08 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7, 2:0

Das ist der Start in Satz drei, den sich Murray gewünscht haben dürfte. Die ehemalige Nummer eins der Welt nimmt Tsitsipas den Aufschlag ab und führt mit 2:0.

22:57 Uhr - Petkovic - Begu - 6:2, 7:6

Drei Matchbälle für Petkovic nach einem sehr gut platzierten ersten Aufschlag. Und dann packt sie den Winner mit dem Return aus und macht den Einzug in Runde zwei klar. Dort wartet Garbiñe Muguruza auf die Darmstädterin.

22:54 Uhr - Petkovic - Begu - 6:2, 6:6

Der zweite Satz zwischen Petkovic und Begu befindet sich im Tiebreak. Die Deutsche hat ein Minibreak Vorsprung. Es steht 4:2 beim Seitenwechsel.

22:50 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:7

Satzausgleich für Tsitsipas. Nach einem Returnfehler Murrays sichert sich sein Gegner den zweiten Durchgang mit 9:7 im Tiebreak.

22:48 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6, 6:4

Zwei Satzbälle für Kerber nach einem Vorhandfehler von Yastremska. Und dann serviert die Ukrainerin den Doppelfehler. Mit 6:4 holt sich Kerber den zweiten Durchgang. Es geht in Satz drei.

22:45 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:6

Tsitsipas ist am Netz nicht konsequent genug, und Murray macht mit einem glänzenden Lob den Punkt zum 5:3 im Tiebreak. Es folgt ein fantastischer Schlagabtausch am Netz mit besserem Ende für den Griechen. Der Brite antwortet mit einem starken Crossball und holt sich zwei Satzbälle. Den bei eigenem Aufschlag vergibt er mit einem Rückhandfehler. Den zweiten wehrt Tsitsipas trotz starker Gegenwehr seines Gegners schließlich mit dem Smash ab.

22:35 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 6:6

Satz Nummer zwei geht in den Tiebreak. Mit einem Vorhandfehler von Tsitsipas verwandelt Murray den Spielball zum 6:6. Der grieche hat im zweiten Durchgang übrigens mehr als doppelt so viele Winner als der Brite geschlagen aber eben auch weiterhin mehr unerzwungene Fehler.

22:27 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6, 3:2

Kerber macht immer noch zu viele Fehler und hadert sichtlich mit ihrer Leistung. Aber immerhin hat die Siegerin von 2016 im zweiten Satz noch kein Break kassiert. Gleiches gilt allerdings auch für Yastremska. Kerber führt mit 3:2.

22:21 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 7:6, 7:6, 2:6, 1:6, 0:2

Es lag in der Luft. Cilic gibt auf. Der ehemalige Turniersieger war auch sichtlich gehandicapt ab etwa im dritten Satz. Kohlschreiber damit durch in Runde zwei.

22:16 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2, 4:5

Der zweite Satz geht in die entscheidende Phase. Es hat noch keine Breaks gegeben. Tsitsipas führt mit 5:4 bei Aufschlag Murray.

22:10 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 7:6, 7:6, 2:6, 1:6

Quasi zeitgleich mit Kerber ist auch bei Kohlschreiber der Satz zu Ende gegangen, hier aber deutlich besser aus deutscher Sicht. Mit 6:1 holt sich der Augsburger den vierten Durchgang. Er hat viele freie Punkte mit dem Return gemacht. Kam der ins Feld, ist Cilic kaum noch zum Ball gelaufen.

22:09 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:6

Zwei Satzbälle für Yastremska. Und gleich beim ersten landet der Return Kerbers im Netz. Mit 3:6 verliert die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Satz eins. Das ist kein guter Auftritt der Deutschen bisher.

22:05 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:5

Der Aufschlag bereitet Kerber aktuell große Schwierigkeiten. Einige der zweiten Aufschläge sind fast ein Einwurf, und Yastremska nutzt das Aus. Erneut hat die Ukrainerin Breakball. Und dann folgt der Rückhandfehler Kerbers von der grundlinie. Es läuft noch nicht nach Wunsch für die Deutsche.

22:01 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 7:6, 7:6, 2:6, 1:4

Auf Platz elf deutet alles auf einen fünften Satz hin. Kohlschreiber hat Cilic erneut den Aufschlag abgenommen und führt inzwischen mit 4:1.

21:56 Uhr - Kerber - Yastremska - 3:3

Es ist ein kleines Breakfestival auf Platz 17. Zweimal hat Kerber Yastremska schon das Service abnehmen können, aber beide Male hat die Siegerin von 2016 gleich das Rebreak kassiert. Mit einem Doppelfehler beim Breakball hat die Deutsche soeben ihren Aufschlag abgeben müssen, und es steht 3:3.

21:51 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 7:6, 7:6, 2:6, 1:2

Das Match kippt im Moment etwas Richtung Kohlschreiber. Auch im vierten Satz hat der Augsburger Cilic den Aufschlag abnehmen können. Der Sieger von 2014 bewegt sich zudem im Moment schlecht, läuft kaum noch zu den Bällen. Er wirkt gehandicapt, wobei das täuschen kann.

21:46 Uhr - Petkovic - Begu - 6:2

Petkovic beweist viel Übersicht im Ballwechsel und erspielt sich mit einer starken Vorhand zwei Satzbälle bei Aufschlag Begu. Und den zweiten verwandelt die Deutsche mit dem Return zum 6:2 im zweiten Durchgang.

21:43 Uhr - Kerber - Yastremska - 2:1

Breakball für Kerber nach einem Vorhandfehler von Yastremska. Und dann folgt der nächste Patzer der Ukrainerin beim Vorhand-Cross gleich hinterher. Die Deutsche geht mit 2:1 in Führung.

21:40 Uhr - Petkovic - Begu - 4:2

Schon etwas weiter als ihre Landsfrau ist Andrea Petkovic, die im ersten Durchgang mit 4:2 führt. Beide Damen haben schon mehrmals ihr Service abgeben müssen.

21:38 Uhr - Kerber - Yastremska - 1:1

Beide deutschen Damen, die im Turnier sind, haben ihr Match begonnen. Zum einen spielt Angelique Kerber auf Platz 17 gegen Dayana Yastremska aus der Ukraine. Es steht 1:1 im ersten Satz. Das bisher einzige Duell der beiden hat übrigens die Ukrainerin gewonnen. Das war in Adelaide Anfang 2020, als Kerber aufgeben musste.

21:32 Uhr - Murray - Tsitsipas - 6:2

Satzball Nummer drei bringt die Entscheidung im ersten Durchgang. Mit einem Augschlagwinner punktet Murray zum völlig verdienten 6:2.

21:31 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 7:6, 7:6, 2:6

Kohlschreiber verkürzt. Mit einem Ass holt er sich den ersten Satzball und verwandelt diesen zum 6:2 im dritten Satz. Cilic scheint allerdings auch Probleme zu haben. In der Pause hat sich der Kroate ein nasses Handtuch um das Knie gebunden.

21:28 Uhr - Murray - Tsitsipas - 5:2

Murray schlägt zum Satzgewinn auf. Tsitsipas attackiert, macht aber erneut einige Fehler. Mit einem gefühlvollen Volley holt sich Murray die erste Chance zum Satzgewinn, vergibt die aber mit einem Vorhandpatzer. Chance Nummer zwei wehrt Tsitsipas nach hartem Kampf mit einem tollen Lob ab.

21:20 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 7:6, 7:6, 2:3

Wichtiges Break für Kohlschreiber. Der Deutsche führt mit 3:2 gegen Cilic im vierten Satz.

21:18 Uhr - Murray - Tsitsipas - 5:1

Das ist ein kompletter Fehlstart für Tsitsipas. Der Grieche wirkt völlig verunsichert, verschlägt u.a. einen Smash und donnert eine Rückhand weit ins Aus. Murray holt sich das Doppelbreak und bringt anschließend sein Service zum 5:1 durch. Und da musste der ehemalige Turniersieger gar nicht einmal so viel für machen. Tsitsipas verteilt hier großzügig Geschenke.

21:11 Uhr - Murray - Tsitsipas - 3:1

Starker Auftakt für Murray. Der Brite hat Tsitsipas das Service abgenommen und führt 3:1 im ersten Satz.

21:09 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 6:7, 6:3, 6:7, 6:7

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber Auger-Aliassime hat es geschafft. Nach 3:59 Stunden Spielzeit nutzt er seinen dritten Matchball zum 10:8 im Tiebreak des vierten Satzes. Die Erleichterung merkt man ihm an, der Jubel ist groß.

21:06 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 6:7, 6:3, 6:7, 6:6

Donskoy ist eigentlich in guter Position, macht aber den Vorhandfehler. Matchball Nummer zwei für Auger-Aliassime. Aber Donskoy packt einen Weltklasse-Return aus und wehrt auch diesen Matchball aus. Und dann holt sich der Russe mit der Vorhand den Satzball, den der Kanadier mit einem tollen Rückhand-Longline kontert. 8:8 im Tiebreak.

21:02 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 6:7, 6:3, 6:7, 6:6

Mit einem clever platzierten zweiten Aufschlag punktet Auger-Aliassime zum 6:5 im Tiebreak und holt sich den ersten Matchball. Den wehrt Donskoy allerdings mit einem krachenden Vorhandwinner ab.

20:54 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 6:7, 6:3, 6:7, 6:6

Auch der vierte Satz zwischen Donskoy und Auger-Aliassime wird im Tiebreak entschieden. Es steht 1:1.

20:48 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 7:6, 7:6

Der Slice von Kohlschreiber fliegt ins Aus. Drei Satzbälle für Cilic im Tiebreak des zweiten Durchgangs. Und gleich den ersten verwandelt der Kroate mit einem Ass. 7:3 für Cilic im Tiebreak. Die zwei Sätze haben übrigens insgesamt schon über zwei Stunden gedauert.

20:40 Uhr - Murray - Tsitsipas

Das Match zwischen Murray und Tsitsipas beginnt. Zum ersten Mal treffen die beiden so erfolgreichen Spieler aufeinander. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Murray ist nach seinen Verletzungssorgen nur noch die Nummer 112 der Welt, Tsitsipas die drei.

20:33 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 7:6, 6:5

Rahmentreffer zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt aus Sicht von Kohlschreiber. Der Ball fliegt weit ins Aus, und Cilic holt sich die Breakchance zum 6:5. Die wehrt Kohlschreiber aber mit einem clever eingestreuten Slice ab. Dann aber folgt der Doppelfehler des Deutschen zum nächsten Breakball. Er kontert mit einem Kick-Aufschlag nach Außen. Er holt sich doch noch sein Service zum 6:5.

20:25 Uhr - Stephens - Keys - 6:3, 1:6, 7:6

In einem engen Dreisatzmatch hat Sloane Stephens auf dem Arthur Ashe soeben das US-Duell gegen Madison Keys gewonnen. Und damit steht das Duell zwischen Stefanos tsitsipas und Andy Murray unmittelbar bevor.

20:10 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:3

Mit einem sehr guten Vorhand-Longline zwingt Gojowczyk Humbert zum Fehler und holt sich den ersten Matchball. Und den nutzt er mit einem konsequent zu Ende gespielten Netzangriff. In fünf Sätzen wirft der Deutsche die Nummer 23 der Setzliste aus dem Turnier.

20:03 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 5:3

Gojowczyk führt mit Break im entscheidenden Durchgang und stand wie in Satz vier kurz vor dem Doppelbreak. Aber erneut ist ihm das Doppelbreak nicht gelungen, und jetzt wird es wieder beim Service des Deutschen eng. Aber nachdem er insgesamt drei Breakbälle abwehren konnte, verwandelt er mit einem Ass doch noch zum 5:3.

19:52 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 6:7, 6:3, 6:7

Auger-Aliassime hat den dritten Satz noch gedreht. Zunächst hat der Kanadier Donskoy das Service abgenommen und zum 5:5 ausgeglichen, und anschließend sichert er sich den Tiebreak mit 7:1. Beim ersten Satzball seines gegners macht Donskoy den schnellen Rückhandfehler.

19:45 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 7:6

Starker Vorhandwinner von Cilic gegen die Laufrichtung Kohlschreibers. Und das ist gleichbedeutend mit zwei Satzbällen für den Kroaten. Und der erste ist fast ein Ebenbild des Ballwechsels zuvor. Wieder schließt Cilic mit der Vorhand ab und holt sich den Durchgang mit 7:4 im Tiebreak.

19:39 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 6:6

Der erste Durchgang zwischen Cilic und Kohlschreiber geht in den Tiebreak. Der Kroate holt sich das erste Minibreak. Aber nach einem Vorhandfehler von Cilic ist alles wieder ausgeglichen. 2:2 im Tiebreak.

19:31 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 1:6, 6:1, 6:2, 5:7

Gojowczyk muss in den fünften Satz. Bei Satzball Humbert verschlägt der Deutsche die Rückhand am Netz. 7:5 für den Franzosen im vierten Durchgang.

19:28 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 5:5

Mit einem Winner am Netz holt sich Cilic den Break- und damit auch den Satzball gegen Kohlschreiber. Den wehrt der Deutsche aber mit einem cleveren Slice ab. Mit einem Ass gleicht er schließlich doch noch zum 5:5 aus.

19:18 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 6:7, 6:3, 4:2

Das ist ein hartes Stück Arbeit für Auger-Aliassime. Auch im dritten Satz musste der Kanadier sein Service abgeben. Donskoy führt mit 4:2.

19:11 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 1:6, 6:1, 6:2, 5:7

Gojowczyk konnte die große Chance zum Doppelbreak und dem 4:1 nicht nutzen. Und nun sichert sich Humbert mit dem Return-Winner seinerseits zwei Breakchancen. Und dann macht der Franzose Druck und zwingt den Deutschen zum Rückhandfehler. Alles wieder offen im vierten Satz.

19:05 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 3:2

Wichtig für Philipp Kohlschreiber: Nachdem er früh sein Aufschlagspiel abgeben musste und mit 0:3 im Rückstand lag, konnte er nun seinerseits das Service von Cilic breaken. Mit einem starken Rückhand-Passierball beim Breakball kommt er auf 2:3 heran.

18:58 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 1:6, 6:1, 6:2, 2:1

Drei Breakchancen für Gojowczyk. Und mit einem tollen Passierball holt sich der Deutsche auch im vierten Satz den Aufschlag von Humbert. Die Überraschung rückt immer näher. Gojowczyk muss "nur" noch seine eigenen Aufschlagspiele durchbringen.

18:51 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 6:7, 6:3

Félix Auger-Aliassime muss hier mindestens in einen vierten Satz gehen. Mit einem Volley am Netz verwandelt Evgeny Donskoy seinen ersten Satzball zum 6:3 im zweiten Durchgang.

18:45 Uhr - Cilic - Kohlschreiber - 1:0

Los geht es für Philipp Kohlschreiber. Im Duell der Routiniers bekommt er es mit dem Kroaten Marin Cilic zu tun. Cilic führt 1:0 im ersten Satz bei Aufschlag Kohlschreiber.

18:43 Uhr - Giorgi - Halep - 4:6, 6:7 (4:7)

Giorgi mit mehreren schnellen Fehlern in Serie. Drei Matchbälle für Halep. Und dann fliegt der Rückhand-Longline der Italienerin ins Aus. Mit 6:4 und 7:6 (7:4) löst Halep ihre schwierige Erstrundenaufgabe.

18:40 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 1:6, 6:1, 6:2

Es läuft im Moment rund für Gojowczyk. Der Deutsche holt sich den dritten Durchgang mit 6:2. Den Satzball verwandelt er mit einem Aufschlagwinner.

18:37 Uhr - Giorgi - Halep - 4:6, 6:6

Erneut hat Halep es nicht geschafft. Mit einer Weltklasse-Vorhand beim Breakball nimmt Giorgi ihrer Gegnerin das Service ab. Satz zwei wird im Tiebreak entschieden.

18:32 Uhr - Giorgi - Halep - 4:6, 5:6

Giorgi hat ihr Aufschlagspiel erneut abgeben müssen, und zum zweiten Mal hat Halep die Chance, zum Matchgewinn auszuservieren. Mit einem Vorhandwinner holt sich die Rumänin den ersten Matchball, kann diesen aber nicht nutzen. Sie macht Druck und sichert sich mit einem Longline genau auf die Grundlinie die zweite Chance, die Giorgi aber mit mutigem Vorhandspiel abwehrt.

18:23 Uhr - Giorgi - Halep - 4:6, 5:5

Halep serviert zum Matchgewinn, aber Giorgi hat nun zwei Breakchancen. Und die zweite verwandelt die Italienerin mit einem schönen Rückhandwinner aus dem Halbfeld. 5:5 im zweiten Durchgang.

18:11 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 6:7

Er hat es sich im Satzverlauf schwerer als nötig gemacht, aber nach einem starken Rückhand-Return hat Auger-Aliassime im Tiebreak des ersten Durchgangs gleich sechs Satzbälle. Und den ersten nutzt der Kanadier zum 7:0 im Tiebreak.

18:07 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 1:6, 6:1

Mit einem sehr schönen Rückhand-Crossball holt sich Gojowczyk den ersten Satzball, nachdem er zuvor mehrere Breakbälle abgewehrt hatte. Und dann verschlägt Humbert den Return. 6:1 für Gojowczyk im zweiten Satz.

17:55 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 1:6, 4:0

Gojowczyk hat den Spieß im zweiten Satz umdrehen können. Der Deutsche hat seinem Gegner bereits zwei Aufschlagspiele abgenommen und führt mit 4:0.

17:49 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 4:4

Auger-Aliassime kann seine Chancen nicht nutzen. Schon mehrmals hat er Donskoy über Einstand gezwungen, aber immer hatte der Russe das Break noch vermeiden können. Mutiges Spiel von Donskoy aber auch der eine oder andere schnelle Fehler in den engen Momenten haben da den Ausschlag gegeben.

17:44 Uhr - Giorgi - Halep - 4:6

Halep hat Giorgi soeben das Service abgenommen und schlägt nun zum Satzgewinn auf. Mit einem Ass holt sich die Rumänin drei Satzbälle. Es folgt das nächste Ass gleich hinterher, und mit 6:4 geht Durchgang eins an die Rumänin.

17:39 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 1:6

Mit einem Ass holt sich Humbert drei Satzbälle. Und nach einem weiteren guten Aufschlag des Franzosen fliegt der Return seines Gegners ins Aus. Mit 1:6 muss Gojowczyk den ersten Durchgang abgeben.

17:31 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 0:4

Erneut hat Gojowczyk Breakball gegen sich. Und dann ist er nach gutem Aufschlag eigentlich am Drücker, schlägt aber anschließend die Vorhand ins Netz. Es läuft noch nicht viel zusammen beim Routinier. 4:0 für Humbert.

17:25 Uhr - Gojowczyk - Humbert - 0:3

Gojowczyk hat einen Fehlstart hingelegt und musste gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben. Anschließend zwingt er Humbert zwar über Einstand, aber der Franzose holt sich mit einem guten Rückhand-Crossball den Spielgewinn zum 3:0.

17:19 Uhr - Donskoy - Auger-Aliassime - 1:2

Auf Platz 17, wo später Angelique Kerber zum Einsatz kommt, steht vorher noch das Erstrundenmatch zwischen dem Russen Evgeny Donskoy und Felix Auger-Aliassime an. Der kanadische Youngster ist klarer Favorit und führt in Satz eins mit 2:1. Donskoy hat allerdings Aufschlag.

17:12 Uhr - Giorgi - Halep

Zudem bestreitet auf dem Grandstand Simona Halep das erste Match des Tages. Hinter der ehemaligen Weltranglisten-Ersten steht aufgrund ihrer Verletzungsgeschichte ein Fragezeichen. Und mit der Italienerin Camila Giorgi hat sie auch eine sehr knifflige Erstrundenaufgabe erwischt.

17:05 Uhr - Gojowczyk - Humbert

Gleich zum Auftakt geht es für den ersten Deutschen zur Sache. Peter Gojowczyk und sein französischer Gegner Ugo Humbert spielen sich im Augenblick ein. Humbert ist der Favorit. Der Franzose hat vor allem in der Rasen-Saison dieses Jahr auf sich aufmerksam machen können.

INFO - Murray gegen Tsitsipas

Zudem können wir uns auf das Duell zwischen Andy Murray und Stefanos Tsitsipas freuen. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Stars auf der ATP Tour. Tsitsipas geht natürlich aufgrund von Murrays Verletzungsgeschichte als deutlicher Favorit in das Spiel. Aber vielleicht gelingt dem Briten ja eine Überraschung.

INFO - Kerber im Einsatz

Fünf Deutsche sind heute in der Day Session im Einsatz, darunter Angelique Kerber, die im zweiten Spiel auf Platz 17 auf die Ukrainerin Dayana Yastremska trifft. Aber auch Philipp Kohlschreiber, Andrea Petkovic, Dominik Koepfer und Peter Gojowczyk schlagen in Flushing Meadows auf. Für Gojowczyk wird es schon ab 17:00 Uhr ernst.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

