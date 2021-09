Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz hatte gegen die Italienerin Martina Trevisan keine Mühe und ist in Runde drei eingezogen.

Auch die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien hat ihre nächste Aufgabe gelöst. Barty bezwang die Dänin Clara Tauson.

Eine Runde weiter kamen in FLushing Meadows ebenfalls Gael Monfils aus Frankreich und der Russe Aslan Karatsev.

Topmatches im Überblick:

01:27 Uhr - Auf Wiedersehen

01:25 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 7:6, 6:7

Sinner patzt mit der Rückhand. Svajda hat erneut Satzball, diesmal bei eigenem Aufschlag. Und mit einem Ass sichert er sich den Durchgang mit 8:6. Es geht in den vierten Satz.

01:22 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 7:6, 6:6

Es steht 5:5 im Tiebreak. Svajda lässt Sinner laufen und erspielt sich mit einem gefühlvollen Volley einen Satzball. Aber Sinner kontert mit einer starken Vorhand aus dem Halbfeld. 6:6 und erneut Seitenwechsel im Tiebreak.

2. Runde: Qualifikant Otte sorgt weiter für Furore

01:15 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 7:6, 6:6

Ein Doppelfehler von Svajda beschert Sinner zwei Matchbälle. Aber der US-Amerikaner wehrt beide ab, den ersten mit einem Aufschlag-Winner und den zweiten am Netz. Mit dem Vorhand-Longline verwandelt er schließlich doch noch den Spielball zum 6:6.

01:08 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 7:6, 6:5

Nach einem schweren Rückhandfehler hat Sinner erneut Breakball gegen sich, kann den aber mit einer starken Vorhand aus dem Halbfeld abwehren. Der Italiener bringt sein Spiel zum 6:5 doch noch durch, beim Spielball patzt Svajda mit der Rückhand. Es ist auf beiden Seiten eine kleine Berg- und Talfahrt heute.

01:00 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 7:6, 5:4

Breakball für Svajda, nach einem Rückhandfehler von Sinner. Aber dann hat der US-Amerikaner etwas Pech mit der Netzkante, und der Italiener kann die Möglichkeit abwehren. Es geht mehrmals über Einstand. Aber der Favorit kann sein Service doch noch durchbringen und führt mit 5:4.

00:48 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 7:6, 4:3

Der Satz geht in die entscheidende Phase. Sinner führt mit 4:3. Aber Svajda, der sich weiterhin stark hält, hat Aufschlag.

00:35 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 7:6, 2:2

Svajda konnte Sinner gleich zu Beginn des dritten Satzes den Aufschlag abnehmen, musste danach aber selbst sein Service abgeben. Der US-Amerikaner spielt angriffslustig, aber ihm fehlt noch etwas die Geduld. Oftmals will er zu schnell den Punkt machen und verschlägt stattdessen.

00:20 Uhr - Karatsev - Thompson - 3:6, 3:6, 7:6, 7:6, 6:1

Mit viel Mühe hat Aslan Karatsev den Sprung in die Runde der besten 32 geschafft. Der Russe warf nach 0:2-Satzrückstand in fünf Durchgängen den Australier Jordan Thompson aus dem Turnier.

00:14 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 7:6

Vier Satzbälle für Sinner. Und dann schlägt Svajda die Rückhand ins Netz. Sinner dreht den zweiten Durchgang und sichert ihn sich mit 6:2 im Tiebreak.

00:09 Uhr - Monfils - Johnson - 7:5, 4:6, 6:4, 6:4

Gael Monfils löst das Ticket für Runde drei. In vier Sätzen bezwingt der Franzose den US-Amerikaner Steve Johnson. Mit einem Ass verwandelt Monfils seinen ersten Matchball.

00:00 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 5:6

Svajda lässt sich durch den kleinen Rückschlag nicht aus dem Rhythmus bringen, spielt sehr mutig. Sinner macht allerdings auch einige unnötige Fehler. Der US-Amerikaner führt 6:5 im zweiten Satz. Der Südtiroler hat allerdings Aufschlag.

23:51 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 4:5

Svajda schlägt zum Satzausgleich auf. Aber Sinner erspielt sich nun drei Breakchancen. Und bei der dritten überzieht Svajda mit der Rückhand. Damit ist alles wieder offen im zweiten Durchgang.

23:30 Uhr - Sinner - Svajda - 6:3, 1:3

Licht und Schatten gibt es aktuell noch bei Jannik Sinner. Den ersten Satz hat der Italiener im Match gegen Zachary Svajda aus den USA zwar für sich entschieden, im zweiten allerdings ein Break Rückstand.

23:18 Uhr - Hurkacz - Seppi - 6:2, 4:6, 4:6, 6:7

Der nächste Gegner von Oscar Otte steht fest. Und der ist eine ziemlich große Überraschung. Denn der Italiener Andreas Seppi hat sich in vier Sätzen gegen Hubert Hurkacz durchgesetzt. Aus dem Halbfeld verwandelt er den Matchball zum 8:6 im Tiebreak des vierten Satzes.

2. Runde: Swiatek beißt sich durch

23:06 Uhr - Moutet - Berrettini - 6:7, 6:4, 4:6, 3:6

Ein schwerer Fehler von Moutet am Netz beschert Berrettini Matchball. Und dann fliegt die Vorhand des Franzosen von der Netzkante ins Aus. In vier Sätzen zieht der Wimbledon-Finalist in Runde drei ein.

23:01 Uhr - Otte - Kudla - 6:4, 6:4, 6:2

Nach einem Rückhandfehler von Kudla hat Otte zwei Matchbälle. Und dann schlägt der US-Amerikaner den Vorhand-Crossball ins Netz. Überraschend deutlich in drei Sätzen zieht der Deutsche in Runde drei ein. Dort bekommt er es mit Hubert Hurkacz oder Andreas Seppi zu tun.

22:55 Uhr - Otte - Kudla - 6:4, 6:4, 5:2

Otte steht unmittelbar vor dem Einzug in Runde drei. Mit einem Aufschlag-Winner hat der Deutsche soeben sein Spiel zum 5:2 im dritten Satz durchgebracht.

22:50 Uhr - Kerber - Kalinina - 6:3, 6:2

Kerber serviert zum Matchgewinn. Und mit einem Smash von der Grundlinie holt sie sich zwei Chancen zum Einzug in Runde drei. Die erste wehrt Kalinina mit einem Rückhand-Winner ab. Aber dann macht Kerber ihrerseits mit der Rückhand alles klar. Das war ein sehr souveräner Auftritt der Deutschen. Nun geht es gegen Sloane Stephens.

22:42 Uhr - Kerber - Kalinina - 6:3, 5:1

Kerber ballt zufrieden die Faust nach ihrem ersten Ass des Tages. Und mit diesem verwandelt sie auch den Spielball zum 5:1 im zweiten Satz. Noch ein Schritt fehlt ihr zum Einzug in die dritte Runde.

22:39 Uhr - Moutet - Berrettini - 6:7, 6:4, 4:6

Nach den leichten Startschwierigkeiten hat Berrettini inzwischen Kurs auf Runde drei eingeschlagen. Der Italiener hat Moutet gleich dessen erstes Service in Satz vier abnehmen können.

22:33 Uhr - Kerber - Kalinina - 6:3, 3:0

Es läuft rund für Kerber. Sie hat drei weitere Breakbälle und nutzt gleich den ersten mit dem nächsten glänzenden Longline. Und das ist auch gleichbedeutend mit dem Doppelbreak in Satz zwei. Das sieht richtig gut aus. Aber noch heißt es abwarten, in Satz eins hatte sie beim eigenen Service insgesamt mehr Mühe als bei dem der Gegnerin.

22:29 Uhr - Moutet - Berrettini - 6:7, 6:4, 4:6

Und auch auf dem Grandstand ist vor wenigen Augenblicken ein Satz zu Ende gegangen. Matteo Berrettini sichert sich Durchgang Nummer drei gegen Corentin Moutet mit 6:4.

22:27 Uhr - Otte - Kudla - 6:4, 6:4

Nach einem Vorhandfehler Kudlas hat Otte seinen 14. Breakball in diesem Match, der gleichbedeutend mit Satzball ist. Aber auch den kann der Deutsche nicht nutzen, verschlägt den Return. Kudla setzt den Longline ins Aus, und Otte hat Satzball Nummer zwei. Und dann folgt der Doppelfehler des US-Amerikaners. 6:4 für den Deutschen in Satz zwei, was ohne Zweifel auch verdient ist.

22:20 Uhr - Kerber - Kalinina - 6:3

Nachdem sie vorhin erfolglos zum Satzgewinn aufgeschlagen hatte, hat Kerber jetzt die nächste CHance. Und die sollte sie besser nutzen, damit es in diesem Durchgang nicht noch einmal eng wird. Nache inem Rückhandfehler ihrer Gegnerin hat die Deutsche jetzt auch drei Satzbälle. Und den ersten nutzt sie mit dem Longline zum 6:3.

22:17 Uhr - Otte - Kudla - 6:4, 4:4

Otte ist eigentlich der bessere Spieler, kann aber nur bedingt Kapital daraus schlagen. Von 13 Breakbällen hat der Deutsche nur zwei genutzt. Dass es "nur" 4:4 im zweiten Satz steht, muss aus seiner Sicht nicht sein und kann sich auch noch rächen.

Drei Asse zum Schluss: Zverev mit makellosem Auftritt

22:11 Uhr - Kerber - Kalinina - 5:1

Wieder Breakball für Kerber, diesmal nachdem sie ihre Gegnerin mit einem schönen Vorhand-Crossball zum Fehler gezwungen hatte. Aber Kalinina attackiert und wehrt die Chance mit einem Winner am Netz ab. Doch kurz darauf serviert die Ukrainerin den Doppelfehler, und im Anschluss macht Kerber Druck und provoziert den nächsten Fehler ihrer Gegnerin. 5:1.

22:04 Uhr - Kerber - Kalinina - 4:1

Und jetzt holt sich die Ukrainerin zumindest ein Aufschlagspiel zurück, unter anderem dank eines sehr gefühlvollen Stopps. Beim Breakball serviert Kerber einen Doppelfehler. Insgesamt hat die Deutsche aber heute schon neun Winner geschlagen. In der gesamten Erstrundenpartie gegen Dayana Yastremska, die ja über drei Sätze ging, waren es gerade einmal sechs.

22:00 Uhr - Kerber - Kalinina - 4:0

Drei weitere Breakchancen für Kerber. Und dann landet der Return der Deutschen genau auf der Linie. 4:0 in Satz eins für die Deutsche. Das kann man dann wohl einen rundum gelungenen Start in die Partie nennen, auch wenn das Ergebnis Kalinina nicht ganz gerecht wird.

21:56 Uhr - Kerber - Kalinina - 3:0

Kalinina erspielt sich mit einem tollen Rückhand-Winner die Chance zum Rebreak. Die wehrt Kerber aber mit gutem Aufschlag ab. Die Deutsche bleibt offensiv und holt sich den Spielgewinn zum 3:0. Das ist ein guter Auftritt von Kerber bisher, aber das Ergebnis täuscht auch etwas. Beide Aufschlagspiele der Siegerin von 2016 gingen über Einstand. Kalinina hält hier gut dagegen.

21:51 Uhr - Kerber - Kalinina - 2:0

Es ist die Neuauflage des Erstrundenmatches der French Open diesen Jahres. In Paris erwischte Kerber einen rabenschwarzen Tag und musste sich nach schwacher Leistung der Ukrainerin geschlagen geben. Jetzt erspielt sie sich mit mutigem Angriffsspiel aus dem Halbfeld drei Breakbälle. Und den ersten verwandelt sie am Netz zum 2:0.

21:42 Uhr - Otte - Kudla - 6:4

Zwei Satzbälle für Oscar Otte. Und mit einem schönen Rückhand-Passierball verwandelt der Deutsche gleich den ersten. Mit 6:4 entscheidet er Satz eins gegen Denis Kudla für sich.

21:38 Uhr - Kerber - Kalinina

Ich nehme alles zurück, was ich soeben in Bezug auf Angelique Kerber geschrieben habe. Denn das Match der Kielerin gegen Kalinina ist auf den Arthur Ashe verlegt worden, nachdem Zverev dort einen Kurzauftritt hatte. In wenigen Minuten geht es los.

21:36 Uhr - Moutet - Berrettini - 6:7, 6:4

Das Match auf dem Grandstand geht mindestens über vier Sätze. Denn Corentin Moutet hat soeben seinen vierten Stazball im zweiten Durchgang gegen Matteo Berrettini verwandelt. Mit 6:4 geht der Satz an den Italiener. Das bedeutet auch, dass sich alle Fans von Angelique Kerber noch etwas gedulden müssen. Denn ihr Match gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine folgt im Anschluss an diese Partie.

21:22 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas - 6:1, 6:0, 6:3

Drei Matchbälle für Zverev. Und mit einem Ass bringt er das nie gefährdete Match nach Hause. Lediglich 1:14 Stunden hat die Partie gedauert. Das dürfte auf jeden Fall kräfteschonend gewesen sein. In Runde drei gegen Jack Sock oder Alexander Bublik kann das schon anders aussehen, aber sein Tagwerk hat der Deutsche sehr souverän zu Ende gebracht.

21:20 Uhr - Moutet - Berrettini - 6:7, 4:3

Moutet hat sich das Aufschlagspiel im zweiten Durchgang zurückgeholt. Der Franzose liegt mit 4:3 in Führung. Berrettini hat allerdings Aufschlag.

21:16 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas - 6:1, 6:0, 5:2

Ramos-Viñolas hält sich in Satz drei jetzt bei einem Break Rückstand. Für Zverev gilt es also, konzentriert zu bleiben und den Durchgang nach Hause zu bringen. Und das gelingt ihm sehr souverän. Mit einem Aufschlag-Winner verwandelt er zum 5:2. Im Gesamten Match hat der Deutsche erst drei Punkte abgegeben, wenn das erste Service kam. Und das kam zu über 80%.

Opelka glänzt mit 360°-Volley gegen Musetti

21:10 Uhr - Moutet - Berrettini - 6:7, 2:3

Berrettini hat sich das erste Break im zweiten Satz geholt. Der Italiener führt mit 3:2 bei eigenem Aufschlag.

21:03 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas - 6:1, 6:0, 3:0

Der Arbeitstag für Zverev könnte sehr schnell vorbei sein. Auch in Satz drei hat er Ramos-Viñolas bereits gebreakt und führt mit 3:0. Der Deutsche zeigt eine gute Leistung, allerdings hat der Spanier bisher auch einen völlig gebrauchten Tag mit vielen Fehlern erwischt.

20:57 Uhr - Otte - Kudla

Ein weiterer Deutscher ist in Flushing Meadows im Einsatz. Das Zweitrundenspiel zwischen Oscar Otte und dem US-Amerikaner Corentin Moutet beginnt in wenigen Augenblicken.

20:52 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas - 6:1, 6:0

Satzball für Zverev. Und dann folgt der nächste Vorhandwinner des Weltranglisten-Vierten genau auf die Linie. Das sieht aktuell nach einer sehr klaren ANgelegenheit für den Deutschen aus.

20:48 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas - 6:1, 5:0

Das Match läuft völlig an Ramos-Viñolas vorbei. Zverev nimmt dem Spanier erneut das Service ab. Und im Anschluss bringt er sein eigenes Aufschlagspiel durch und verwandelt mit der Vorhand zum 5:0. Satz zwei dauert gerade einmal 18 Minuten.

20:41 Uhr - Moutet - Berrettini - 6:7

Traumschlag von Moutet, der einen Ball hinter seinem eigenen Rücken schlägt. Das ändert aber nichts daran, dass sich Berrettini mit dem Aufschlag-Winner kurz darauf vier Satzbälle sichert. Und dann folgt ein Ass des Italieners zum 7:2 im Tiebreak.

20:37 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas - 6:1, 2:0

Ein Vorhandfehler des Spaniers beschert Zverev zwei weitere Breakchance. Die erste wehrt Ramos-Viñolas mit dem Rückhand-Volley ab. Aber bei der zweiten glänzt der Deutsche mit dem Vorhand-Crossball und zwingt seinen Gegner zum Fehler. 2:0 für Zverev in Satz zwei.

20:34 Uhr - Moutet - Berrettini - 6:6

Berrettini hat soeben drei Breakbälle abgewehrt und doch noch sein Aufschlagspiel zum 6:5 gewinnen können. Aber auch Moutet bringt sein Service nach Hause. Mit einem Ass verwandelt er den Spielball zum 6:6. Es geht in den Tiebreak.

20:29 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas - 6:1

Zverev hat längst die Oberhand auf dem Platz und erspielt sich mit einem schönen Vorhand-Winner drei Satzbälle. Und beim dritten macht sein Gegner den Fehler mit der Vorhand. Nach nur 22 Minuten entscheidet der Vorjahresfinalist Satz eins mit 6:1 für sich.

20:22 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas - 4:1

Der Vorhand-Angriffsschlag von Ramos-Viñolas fliegt weit ins Aus. Zverev hat den nächsten Breakball. Und den verwandelt er mit einem ganz starken Rückhand-Winner aus dem Halbfeld. 4:1 für den Deutschen in Satz eins.

Schwerste Regenfälle bei US Open in New York, Notstand ausgerufen

20:14 Uhr - Ferro - Swiatek - 6:3, 6:7, 0:6

Nach verlorenem ersten Satz hat Swiatek das Spiel gegen Ferro dann doch noch umgebogen. Den dritten Durchgang entscheidet die Polin mit 6:0 für sich. Mit einem Vorhandfehler der Französin endet die Partie.

20:10 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas - 1:0

Zverev beginnt etwas passiv. Allerdings agiert Ramos-Viñolas sehr fehlerhaft. Und nach einem Doppelfehler des Spaniers hat der Deutsche drei Breakchancen. Den dritten verwandelt er mit der Vorhand aus dem Halbfeld.

20:05 Uhr - Moutet - Berrettini - 2:3

Auf dem Grandstand läuft die Partie zwischen Corentin Moutet und Matteo Berrettini. Der Italiener hatte in Satz eins bereits mit einem Break geführt, aber der Franzose hat sich das Aufschlagspiel zurückgeholt.

19:58 Uhr - Zverev - Ramos-Viñolas

Es wird wieder ernst für Alexander Zverev. Der Hamburger bestreitet sein Zweitrundenmatch gegen Albert Ramos-Viñolas aus Spanien. Es ist das erste Duell der beiden. Zverev ist als Weltranglisten-Vierter der Favorit, wenngleich man Ramos-Viñolas nicht unterschätzen sollte. Allerdings sollte der schnelle Platz eher dem Deutschen liegen.

19:52 Uhr - Ferro - Swiatek - 6:3, 6:7

Das Match zwischen Fiona Ferro und Iga Swiatek geht in den dritten Satz. Den ersten Durchgang hat die Französin mit 6:3 gewonnen, den zweiten die Polin mit 7:3 im Tiebreak.

19:43 Uhr - Barty - Tauson - 6:1, 7:5

Barty hat Tauson erneut den Aufschlag abgenommen und jetzt wieder Matchball. Und dann vergibt sie die große Chance am Netz mit dem Vorhandfehler. Die nächste Chance für die Australierin folgt nach einem mutigen Angriff direkt hinterher, und diesmal kann sie den Sack zumachen. Die Rückhand von Tauson fliegt ins Aus, und Barty siegt mit 6:1 und 7:5.

19:33 Uhr - Barty - Tauson - 6:1, 5:5

Tauson gibt sich noch nicht geschlagen und holt sich mit einem mutigen Vorhand-Longline zwei Breakbälle. Den ersten kontert Barty mit einem Aufschlag-Winner. Den zweiten wehrt die Nummer eins der Welt mit einem guten Longline ab. Aber dann erspielt sich Tauson mit dem Volley Breakchance Nummer drei. Und den nutzt sie zum 5:5. Alles wieder offen in Satz zwei.

Teufelskerl Medvedev: Entschuldigung beim Gegner nach Wahnsinnspunkt

19:28 Uhr - Barty - Tauson - 6:1, 5:4

Der Slice von Tauson landet im Netz. Matchball für Barty. Aber den wehrt die Dänin mit einem guten Aufschlag ab. Sie verkürzt noch einmal auf 4:5, aber gleich schlägt Barty zum Einzug in Runde drei auf.

19:23 Uhr - Bencic - Trevisan - 6:3, 6:1

Das war eine ganz lockere Angelegenheit für Belinda Bencic. 77 Minuten hat die Olympiasiegerin gebraucht. Dann war der Erfolg gegen Martina Trevisan in trockenen Tüchern. Die Schweizerin steht in Runde drei.

19:18 Uhr - Barty - Tauson - 6:1, 4:3

Nach einem Doppelfehler von Tauson steht es 0:30 bei Aufschlag der Dänin. Und dann zieht Barty am Netz konsequent durch, und holt sich mit dem Crossball drei Breakchancen. Die ersten beiden wehrt Tauson mit starken Longlines ab. Aber beim dritten vershclägt der Teeanger die Vorhand. 4:3 für Barty.

19:09 Uhr - Bencic - Trevisan - 6:3, 4:0

Es scheint ein kurzer Arbeitstag für Bencic zu werden. Im zweiten Durchgang führt die Eidgenossin bereits mit einem Doppelbreak.

19:01 Uhr - Barty - Tauson - 6:1, 1:2

Barty hat Tauson zwar auch das erste Spiel des zweiten Satzes abgenommen, aber der Dänin ist im Anschluss das Rebreak gelungen. Und anschließend bringt sie ihr Service durch und geht zum ersten Mal heute in einem Satz in Führung.

18:53 Uhr - Bencic - Trevisan - 6:3

Auch auf dem Louis Armstrong ist der erste Satz zu Ende gegangen. Olympiasiegerin Belinda Bencic hat den Durchgang gegen die Italienerin Martina Trevisan mit 6:3 für sich entschieden. Beim Satzball hat Trevisan die Vorhand am Netz weit verschlagen.

18:47 Uhr - Barty - Tauson - 6:1

Satzball Barty nach drei Service-Winnern in Serie. Und dann überlistet sie ihre Gegnerin mit einem cleveren Slice. Tauson erläuft den Ball zwar noch, aber ihr Stoppversuch bleibt an der Netzkante hängen. 6:1 für Barty.

18:44 Uhr - Barty - Tauson - 5:1

Jeder Punkt von Tauson wird jetzt heftig bejubelt. Die Zuschauer hoffen natürlich auf eine zumindest etwas ausgeglichenere Partie. Und zumindest gelingt der Dänin der erste Spielgewinn. Aber nun serviert Barty schon zum Gewinn des ersten Durchgangs.

18:35 Uhr - Barty - Tauson - 4:0

Nach dem hart umkämpften ersten Aufschlagspiel von Tauson geht es dann jetzt doch sehr schnell im ersten Satz. Erneut muss die Dänin ihr Service abgeben. Nach einem Fehler Tausons beim Longline steht es 4:0 für Barty.

Tsitsipas-Pause in voller Länge: Was macht bloß der Gegner in der Zeit?

18:28 Uhr - Barty - Tauson - 2:0

Es fehlt der Partie noch etwas Schwung. Beide haben große Probleme, die Länge ihrer Schläge zu treffen. Barty hat inzwischen Breakball Nummer acht. Aber den wehrt Tauson mit einem schönen Winner ab. Dann folgt aber der nächste Rückhandfehler der Dänin. Doch bei Breakball neun für Barty kontert Tauson mit einem guten Crossball. Kurze Zeit später verschlägt die AUßenseiterin den Slice, und es gibt Breakball Nummer zehn. Und den verwandelt Barty mit einem guten Crossball zum 2:0.

18:22 Uhr - Barty - Tauson - 1:0

Barty erspielt sich gleich zu Beginn drei Breakbälle, die sie aber nicht nutzen kann. Beide Frauen suchen noch etwas ihren Rhythmus, machen relativ viele Fehler. Es geht mehrmals über Einstand. Am Netz holt sich Barty erneut eine Breakchance. Aber den vergibt sie mit einem Patzer beim Longline.

18:13 Uhr - Barty - Tauson

Das Match beginnt. Und auch das Wetter passt. Das Dach muss nicht geschlossen werden, und auch auf den Außenplätzen kann es losgehen. Die Australierin und die Dänin stehen sich heute zum ersten Mal gegenüber. Barty ist insbesondere nach ihren tollen Auftritten in den vergangenen Wochen ganz klare Favoritin.

INFO - Zverev und Kerber im Einsatz

Los geht es ab 18:00 UIhr auf dem Arthur Ashe mit dem Spiel zwischen Ashleigh Barty und der Dänin Clara Tauson. Direkt im Anschluss spielt auf dem gleichen Platz Alexander Zverev gegen Albert Ramos Viñolas. Und auf dem Grandstand trifft Angelqiue Kerber im dritten Spiel auf Anhelina Kalinina. Das Match konnte gestern nicht ausgetragen werden , weil es in den Louis Armstrong hinein regnete.

INFO - Start um 18:00 Uhr

Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Die Ausläufer von Hurrikan Ida haben über Nacht in New York getobt und erheblichen Schaden hinterlassen. Dass es bei den US Open einige Ausfälle und Verzögerungen gab, ist ein im Verhältnis sehr geringes übel. Aber um 18:00 Uhr deutscher Zeit soll es jetzt losgehen.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

