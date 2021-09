Los ging es auf dem Centre Court mit einem Topduell bei der Frauen-Konkurrenz. Olympiasiegerin Belinda Bencic setzte sich in einem packenden Duell gegen Iga Swiatek durch.

Ebenfalls den Sprung ins Viertelfinale schaffte Emma Raducanu. Das britische Toptalent ließ Brady-Bezwingerin Shelby Rogers (USA) keine Chance.

Für eine Überraschung sorgte der Südafrikaner Lloyd Harris, der Reilly Opelka (USA) ausschalte und nun im Viertelfinale auf Zverev trifft.

Hier gibt es die Day Session aus Flushing Meadows zum Nachlesen.

Top-Matches im Überblick:

01:00 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 2:6

00:56 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 2:6

Das war's! Mit einem Ass beendet Berrettini dieses im vierten Satz ungleiche Duell. Doch im Moment des Erfolgs zeigt der Italiener wahre Größe: Berrettini deutet auf Otte und fordert damit das Publikum auf, für den Deutschen zu applaudieren, der trotz seiner Verletzung nicht aufgab und bis zum Schluss kämpfte. Schade, schade! Dennoch: Großartiges Turnier von Otte!

00:54 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 2:5

Von einem Grand-Slam-Achtelfinale hat diese Partie jetzt nur noch wenig. Otte schleppt sich aufgrund seiner Handverletzung nur noch über den Platz und sliced nahezu jeden Ball mit der Vorhand sporadisch zurück. Berrettini nutzt dies gnadenlos aus, holt sich das nächste Break und zieht auf 5:2 davon. In Kürze schlägt der Wimbledon-Finalist zum Matchgewinn auf.

00:51 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 2:4

Berrettini macht das einzig Richtige und spielt dem Deutschen, der seinen Schläger fast nicht mehr festhalten kann, nahezu jeden Ball in die Vorhand. Otte kann kaum mehr Gegenwehr leisten. Der Italiener hat nun leichtes Spiel und stellt auf 4:2.

00:48 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 2:3

Ganz, ganz bittere Szenen im Louis Armstrong Stadium! Otte ist sichtlich angeschlagen und muss fast kampflos das Break über sich ergehen lassen. Im Anschluss wirft der Kölner frustiert seinen Schläger weg. Wie ärgerlich ist das bitte aus deutscher Sicht?!

00:44 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 2:2

Berrettini lässt sich von den gesundheitlichen Problemen seines Gegners nicht beeinflussen und bringt sein Aufschlagspiel souverän zu 15 durch.

00:40 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 2:1

Es geht für den Qualifikanten trotz sichtlicher Schmerzen an der Hand weiter - und wie. Otte profitiert zunächst von einem Unforced Error von Berrettini und punktet kurz darauf mit einem sehenswerten Smash am Netz. Im Anschluss muss er sogar beim Stuhlschiedsrichter nachfragen, ob es tatsächlich 2:1 steht.

00:36 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 1:1

Nächste Schrecksekunde! Nach einem technisch anspruchsvollen Schmetterball im Rückwärtslaufen stürzt Otte, macht aber den Punkt zum 30:15. Allerdings muss der Kölner im Anschluss behandelt werden, da er sich bei seinem Sturz offensichtlich an der Hand verletzt hat. Otte bekommt nun eine Schmerztablette verabreicht. Die Frage ist: Geht es für ihn nach jenem Malheur weiter?

00:30 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 1:1

Die Nummer 144 der Welt schnuppert am frühen Break. Nach einem weiteren Vorhand-Fehler von Berrettini steht es bei Aufschlag des Italieners 30:30. Wie so häufig in diesem Match kann sich der Wimbledon-Finalist abermals auf seinen Aufschlag verlassen und stellt mit einem Ass auf 40:30 - doch Otte lässt nicht locker. Mit einer krachenden Vorhand zwingt er Berrettini zum Fehler. Der 25-Jährige muss somit über Einstand gehen, löst jene knifflige Situation aber erneut mit seinem starken Aufschlag - Ausgleich in Satz vier.

00:25 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 1:0

Otte startet mit einem Doppelfehler in den vierten Satz, doch was der 28-Jährige anschließend spielt, ist große Klasse. Je zwei sehenswerte Winner und zwei Forced Errors von Berrettini bescheren dem Deutschen dann die 1:0-Führung.

00:20 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:6

Zentimeter fehlen Otte zu einer weiteren Breakchance! Berrettini wackelt beim Stand von 30:15 und fabriziert einen Doppelfehler (sein dritter bislang). Den nächsten Punkt bereitet er mit der Vorhand perfekt vor, doch Otte spekuliert richtig und hat die Chance, mit einem Passierball zu punkten, doch der Filzball segelt wenige Zentimeter ins Aus zum Satzball für Berrettini. Diesen verwandelt der Italiener standesgemäß mit einem Ass - 2:1-Satzführung für die Nummer acht der Welt.

00:16 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 3:5

Und das macht der Deutsche sehr souverän. Otte behält die Nerven und bringt sein Aufschlagspiel zu 15 durch. Berrettini hat jedoch in Kürze bei eigenem Aufschlag die Chancen auf die 2:1-Satzführung.

00:12 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 2:5

Energieleistung von Berrettini: Der 25-Jährige kann sich in dieser Phase auf seinen Aufschlag verlassen (93 Prozent gewonnen Punkte bei erstem Aufschlag). Otte kommt nicht richtig in die Ballwechsel hinein und kassiert das 2:5. Gleich serviert der Kölner gegen den Satzverlust.

00:09 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 2:4

Otte bleibt dran! Berrettini übt abermals mit seiner Vorhand enormen Druck auf Otte aus, doch dieser bleibt cool, serviert beim Stand von 30:30 stark und verkürzt damit auf 2:4.

00:07 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 1:4

Der italienische Express rollt nun. Berrettini bestätigt in Eiltempo das Break und zieht auf 4:1 davon.

00:03 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 1:3

Die Luft wird dünn für Otte bei eigenem Aufschlag: Beim Stand von 30:15 aus Sicht des Deutschen zwingt Berrettini Otte am Netz zum Fehler. Anschließend landet eine Vorhand des Kölners im Netz, sodass der Italiener die erste Breakmöglichkeit in Satz drei hat. Erneut probiert es Otte mit einem Netzangriff und abermals hält Berrettini voll drauf und zwingt Otte so zum Fehler - frühes Break für die Nummer acht der Welt.

23:58 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 1:2

Es bleibt auch im dritten Satz dabei: Landet der erste Aufschlag von Berrettini im Feld, gewinnt er zumeist (in diesem Satz sechs von sechs) den Punkt. So auch in diesem Aufschlagspiel, das der Wimbledon-Finalist zu 15 gewinnt - alles in der Reihe.

23:54 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 1:1

Otte beschäftigt Berrettini mit seinem Rückhand-Slice bis dato sehr gut und nimmt dem Italiener und dessen krachender Vorhand so den Wind aus den Segen. Der gebürtige Römer schnuppert beim Stand von 30:30 dennoch an einem Break, doch ein weiterer Vorhand-Fehler von Berrettini und ein kraftvoller erster Aufschlag von Otte machen die Hoffnungen auf ein frühes Break zunichte - 1:1.

23:49 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3, 0:1

Die nächste Breakchance für Otte! Nach zwei Unforced Errors von Berrettini steht es schnell 0:30 aus SIcht des Italieners. Die Nummer sechs der Setzliste kämpft sich zurück, doch Otte holt sich wenig später mit einem Vorhand-Winner am Netz die nächste Breakchance. Berrettini packt jedoch seinen besten Passierball Rückhand longline aus und wehrt die Breakchance ab. Mit einem Rückhand-Winner und einem Ass, gefolgt von einem infernalen Schrei, hält Berrettini doch noch sein Service.

23:45 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 6:3

Satzausgleich! Immer wieder übt Otte mit seiner Vorhand Druck auf Berrettini aus und rückt dann gut ans Netz vor. Das Resultat sind zwei Satzbälle. Die erste Chance lässt Otte mit einem Unforced Error noch liegen, den zweiten nutzt er mit einem kraftvollen ersten Aufschlag. Der Kölner ist zurück in diesem Match!

23:40 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 5:3

Da schlägt es wieder ein! Mit einer brachialen Vorhand-Peitsche, seinem elften Winner in diesem Satz, bringt Berrettini ohne große Mühe sein Aufschlagspiel durch. Allerdings schlägt Otte in Kürze zum Satzgewinn auf.

23:36 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 5:2

Ottes Mut wird belohnt! Nach einem Vorhand-Winner von Berrettini zum 30:15 aus Sicht des Favoriten holt Otte zwei direkte Punkte in Serie mit dem zweiten Aufschlag. Speziell beim zweiten Punktgewinn war sehr viel Rahmen dabei, weshalb sich der 28-Jährige prompt entschuldigt. Mit einem beherzten Netzangriff stellt der Kölner dann auf 5:2.

23:34 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 4:2

Glatter Durchschuss! Auch Berrettini löst seine Pflichtaufgabe im Eiltempo. Für den Italiener gilt es nun, den Angriff von Otte zu attackieren.

23:29 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 4:1

Der deutsche Qualifikant kennt bei eigenem Aufschlag weiter keine Gefangenen und baut zu Null seine Führung aus. Berrettini präsentiert sich dagegen im zweiten Satz viel zu fehleranfällig (bereits 15 Unforced Errors). Bis dato ist das ein äußerst couragierter Auftritt von Otte.

23:25 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 3:1

Berrettini hat sich wieder etwas gefangen und bringt sich mit einem souveränen Aufschlagspiel in Satz zwei auf das Scoreboard.

23:22 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 3:0

3:0 für Otte! Berrettini versucht nun wieder mehr das Zepter zu übernehmen und punktet mit einem sehenswerten Vorhand-Winner zum 30:15 aus seiner Sicht bei Aufschlag Otte. Doch abermals kontert der Qualifikant mit einem Ass und zwei weiteren harten ersten Aufschlägen und bestätigt damit das Break.

23:18 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 2:0

Berrettini wackelt erstmals bei eigenem Service: Otte geht weiter gnadenlos mit der Rückhand drauf und zwingt den Italiener so zu Fehlern. So auch beim Stand von 40:30 aus Sicht von Berrettini, als ein Rückhand-Slice des 25-Jährige im Netz landet. Der Kölner bleibt auch in der Folge seiner aggressiven Linie treu und holt sich mit einem schönen Rückhhand-Volley am Netz die erste Breakchance. Otte geht beim zweiten Aufschlag von Berrettini volles Risiko und sichert sich mit einem krachenden Vorhand-Winner das Break - 2:0 für den Deutschen.

23:11 Uhr - Otte - Berrettini 4:6, 1:0

Starker Auftakt von Otte in Durchgang zwei! Zu Null bringt der 28-Jährige sein Aufschlagspiel durch und liefert damit die perfekte Antwort auf den verlorenen ersten Durchgang.

23:07 Uhr - Otte - Berrettini 4:6

Die Antwort: Nein! Berrettini schlägt weiter sehr hart und konzentriert auf und lässt Otte so bei eigenem Aufschlag kaum einmal in die Ballwechsel kommen. Ein weiterer Forced Error von Otte beschert Berrettini nach 36 Minuten schließlich die 1:0-Satzführung.

23:02 Uhr - Otte - Berrettini 4:5

Otte wehrt sich: Der Deutsche steht bei 30:30 erneut unter Druck, zieht den Kopf aber aus der Schlinge. Kämpft sich der Kölner in diesem Satz noch einmal zurück?

22:59 Uhr - Otte - Berrettini 3:5

Blitzsauberes Aufschlagspiel von Berrettini. Der gebürtige Römer bestätigt das Break zu Null. Landet der erste Aufschlag von Berrettini im Feld, holte er bislang alle Punkte (12 von 12). In Kürze serviert Otte gegen den Satzverlust.

22:57 Uhr - Otte - Berrettini 3:4

Da ist dann doch passiert: Berrettini setzt Otte bei dessen Aufschlag immer wieder mit seiner Vorhand-Peitsche unter Druck. Der Kölner muss über Einstand gehen und schenkt dem Italiener mehr oder weniger mit einem Doppelfehler die nächste Breakchance. Diese kann Berrettini nutzten, da er Otte abermals zu einem Forced Error zwingt.

22:53 Uhr - Otte - Berrettini 3:3

Schwungvoller Beginn von beiden Spielern. Von Nervosität ist bei nur wenig zu spüren, der die Nummer sechs der Setzliste mit einem frechen Vorhand-Return erneut vor Probleme stellt. Berrettini antwortet in seiner unnachahmlichen Art mit einem brachialen Vorhand-Winner. Den Rest erledigt der 25-Jährige beim Stand von 40:30 mit seinem Aufschlag. Beide Spieler leisten sich bislang nur wenige Unforced Errors. 3:3 - alles in der Reihe.

22:48 Uhr - Otte - Berrettini 3:2

Statement von Otte! Lediglich 84 Sekunden benötigt der 28-Jährige, um sein Service zu Null durchzubringen und sich erneut die Führung zu sichern. Der Kölner schlägt bislang sehr konzentriert auf und geht darüber hinaus mutig auf den Winner (sieben zu diesem Zeitpunkt). Dies zahlt sich bislang aus.

22:45 Uhr - Otte - Berrettini 2:2

Da wächst kein Gras mehr! Auch Berrettini gibt sich bei eigenem Aufschlag bislang keine Blöße und hat bereits jetzt drei Asse auf seinem Konto. Bislang gibt es für Otte bei Aufschlag des Italieners nicht viel zu holen.

22:42 Uhr - Otte - Berrettini 2:1

Mutiger Beginn des Deutschen! Otte fühlt sich in der Außenseiterrolle durchaus wohl und kann sich in der frühen Phase der Partie auf seinen Aufschlag verlassen - 2:1 für den Qualifikanten.

22:38 Uhr - Otte - Berrettini 1:1

Schrecksekunde im Louis Armstrong Stadium! Otte stürzt im Anschluss an einen Netzangriff, den Berrettini mit einem tollen Passierschlag kontert, über das Netz. Nach einer kurzen Unterbrechung kann der Kölner aber weiterspielen - und wie. Mit einem schönen Winer Rückhand longline verkürzt er noch einmal auf 30:40, doch Berrettini kontert seinerseits mit einem Rückhand-Winner und gleicht die Partie damit aus.

22:35 Uhr - Otte - Berrettini 1:0

Stark gekämpft von Otte! Ein Unforced Error des Deutschen bei eigenem Service beim Stand von 30:30 ermöglicht dem Favoriten aus Italien die erste Breakchance (30:40). Doch anschließend stellt der 28-Jährige sein Kämpferherz unter Beweis. Mit einem krachenden Rückhand-Winner sowie einem Vorhand-Winner am Netz wehrt Otte nicht nur den ersten Breakball ab, sondern holt sich auch die 1:0-Führung.

22:30 Uhr - Opelka - Harris 7:6 (8:6), 4:6, 1:6, 3:6

Kleiner Nachtrag: Der nächste Gegner von Zverev ist der Südafrikaner Harris, der sich etwas überraschend nach Satzrückstand gegen Opelka durchsetzte.

22:27 Uhr - Otte - Berrettini

Willkommen zurück! Es wird ernst für Oscar Otte: Der deutsche Qualifikant bekommt es in Kürze in seinem Achtelfinale mit Wimbledon-Finalist Berrettini aus Italien zu tun.

20:52 Uhr - Otte - Berrettini

20:45 Uhr - Opelka - Harris 7:6 (8:6), 2:2

Apropos: Die Partie der beiden auf dem Louis Armstrong Stadium ist in vollem Gange. Den ersten Satz sicherte sich der an Nummer 22 gesetzte Opelka nach einem packendem Tiebreak (8:6). In Durchgang zwei ist bislang alles in der Reihe (2:2).

20:42 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 7:6 (9:7)

Der 24-jährige Hamburger baut damit seine Siegesserie seit Start der Olympischen Spiele in Tokio auf 15 Erfolge aus. Im Viertelfinale trifft Zverev nun entweder auf Reilly Opelka (USA) oder Lloyd Harris (Südafrika).

20:41 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 7:6 (9:7)

Was für ein Drama! Zverev schlägt in der Folge stark auf und holt sich mit einem brillanten Return das Mini-Break zurück (4:4). Im Anschluss setzt er aber einen vergleichsweise leichten Vorhand-Volley am Netz ins Aus (4:5). Nach einem krachenden Return-Winner hat die Nummer 13 der Setzliste zwei Satzbälle (6:4). Dann aber wird es richtig dramatisch: Nachdem Zverev den ersten Satzball abwehren kann, schlägt Sinner eine leichte Vorhand knapp ins Aus und verpasst damit die große Chance auf den Satzgewinn. Zverev bedankt sich, wehrt kurz darauf abermals einen Satzball von Sinner ab (6:7), und holt sich mit einem Ass und einem Unforced Error von Sinner seinen ersten Matchball. Erneut profitiert die deutsche Nummer eins von einem Vorhand-Fehler des Italieners und macht damit den Viertelfinal-Einzug perfekt.

20:33 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 6:6 (1:4)

Der Youngster aus Italien dominiert den Tiebreak, retourniert sehr stark und stellt mit einem krachenden Winner auf 4:1. Schlägt Zverev im Tiebreak nochmal zurück?

20:28 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 6:6

Zverev zieht den Kopf aus der Schlinge! Sinner drückt auch bei Aufschlag der deutschen Nummer eins auf das Gaspedal und sichert sich nach einem sehenswerten Stopp und einem Unforced Error von Zverev zwei Satzbälle (40:15). Den ersten Satzball wehrt der Olympiasieger nach einem Vorhand-Fehler seines Gegners ab, den Zweiten mit einem Ass. Mit einem weiteren Ass und einem Forced Error des Italieners erzwingt Zverev den Tiebreak.

20:24 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 5:6

Sinner ist jedoch weiter der aktivere Spieler in dieser Phase. Der Italiener gewinnt sein Aufschlagspiel nach einem Ass und zwei sehenswerten Winnern zu Null und geht damit erneut in Führung.In Kürze serviert Zverev gegen den Satzverlust.

20:20 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 5:5

Perfekte Antwort von Zverev! Mit zwei Assen und einem Serve-and-Volley-Winner bringt der Vorjahresfinalist sein Aufschlagspiel hurmlos durch.

20:17 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 4:5

Plötzlich bestimmt der Italiener das Geschehen auf dem Arthur Ash und heizt das Publikum nach einem krachenden Vorhand-Winner zum 30:0 an. Doch der Olympiasieger schlägt umgehend zurück und stellt auf 30:30. Das bessere Ende in diesem Aufschlagspiel hat dennoch Sinner, der mit einem Vorhand-Winner die Linie entlang nach langer Zeit mal wieder in Führung geht.

20:13 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 4:4

Sinner pusht sich nach einem sehenswerten Winner zum 30:15 aus seiner Sicht bei Aufschlag Zverev noch einmal mit einem lauten "Si, Si". Kurz darauf punktet er mit einem tollen Passierschlag, als es Zverev mit Serve-and-Volley probierte, und holt sich damit zwei Breakchancen. Gleich die erste Chance nutzt der Mann aus Südtirol dank eines Doppelfehlers von Zverev (sein dritter insgesamt). Alles wieder in der Reihe in Satz drei.

20:09 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 4:3

Eins steht fest: Der Youngster aus Italien hat sich noch lange nicht aufgegeben. Anders als in seinen beiden Aufschlagspielen zuvor lässt Sinner dieses Mal nichts anbrennen und verkürzt auf 3:4.

20:06 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 4:2

Sinner kämpft, doch Zverev demoralisiert seinen Gegner mit seinem tollen Aufschlag. Beim Stand von 30:0 unterläuft der Nummer drei der Setzliste zwar ein Doppelfehler, doch der Deutsche schlägt umgehend mit einem Ass zurück. Sinner kommt mit einem spektakulären Return-Winner noch einmal auf 30:40 heran, doch anschließend segelt eine Vorhand des Italieners zum 4:2 für Zverev ins Aus.

20:03 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 3:2

Erneut schnuppert Zverev am Break: Sinner wackelt nun bei eigenem Aufschlag, was auch an der Power des Deutschen liegt. Beim Stande von 0:30 aus der Sicht des Italieners findet Sinner jedoch mehr zu seinem Spiel und macht drei Punkte in Serie. Im Anschluss profitiert der 20-Jährige von einem Forced Error des Deutschen und zieht so den Kopf noch einmal aus der Schlinge.

19:58 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 3:1

Break bestätigt - und wie! Zu Null baut Zverev seine Führung im 3. Satz auf 3:1 aus und setzte Sinner damit enorm unter Druck. Der Hamburger wird jetzt von Minute zu Minute stärker.

19:55 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 2:1

Zverev drückt nun aufs Tempo! Die Nummer drei der Welt attackiert Sinner bei dessen Aufschlagspiel gnadenlos und holt sich mit einer sehenswerten Rückhand longline zwei Breakbälle (40:15). Der Olympiasieger macht kurzen Prozess und nimmt seinem Gegner mit einem Rückhand-Winner genau auf die Grundlinie früh den Aufschlag ab.

19:51 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 1:1

Auch Zverev gibt sich bei seinem ersten Aufschlagspiel in diesem Satz keine Blöße. Mit einem Ass besiegelt der 24-Jährige den Punktgewinn zum 1:1-Ausgleich.

19:47 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4, 0:1

Sinner löst seine Pflichtaufgabe zu Beginn des 3. Satzes souverän und geht 1:0 in Führung. Kann die Nummer 13 der Setzliste noch einmal zurückschlagen oder geht Zverev glatt durch?

Drin oder draußen? Zverev diskutiert mit dem Schiri trotz Hawkeye

19:45 Uhr - Bencic - Swiatek 7:6 (14:12), 6:3

Kurzer Nachtrag: Bencic hat sich auch den zweiten Satz gegen Swiatek gesichert und damit den Einzug in das Viertelfinale perfekt gemacht. Die nächste Gegnerin der Schweizerin ermitteln später noch Shelby Rogers (USA) und das britische Toptalent Emma Raducanu.

19:43 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 6:4

Nervenstark von Zverev! Sinner retourniert in dieser Phase bärenstark und belohnt sich mit zwei Breakmöglichkeiten (15:40). Mit einem Winner und einem Unforced Error von Sinner, gefolgt von einem lautstarken "Come on", wehrt Zverev jedoch beide Breakchancen ab. Und die deutsche Nummer eins bleibt nun am Drücker: Mit einem Rückhand-Winner holt sich der Hamburger dann den Satzball. Erneut verschlägt Sinner einen vergleichsweise einfachen Rückhand-Volley am Netz völlig und beschert Zverev damit die 2:0-Satzführung. Die deutsche Nummer eins ist weiter voll auf Kurs!

19:35 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 5:4

Da ist es passiert! Zverev sichert sich bei Aufschlag Sinner nach zwei Unforced Errors und einem überlegten Stopp gleich drei Breakchancen (40:0). Sinner kommt noch einmal zurück und wehrt alle drei Breakbälle ab. Anschließend verschlägt der Youngster am Netz aber einer einfachen Volley völlig und beschert Zverev den nächsten Breakball. Dieses Mal übernimmt Zverev die Initiative und holt sich mit einer krachenden Vorhand das Break zum 5:4. In Kürze schlägt der Olympiasiger zur 2:0-Satzführung auf.

19:29 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 4:4

Keine Chance für Sinner: Zverev bleibt bei eigenem Service weiter ganz ruhig und lässt dem Italiener abermals nicht den Hauch einer Breakchance. Bislang ist der Aufschlag Zverevs größte Waffe in diesem Match.

19:25 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 3:4

Der 2. Satz geht langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Die große Frage ist: Wer macht bei eigenem Aufschlag den ersten Fehler? Sinner bleibt für den Moment cool und sichert sich beim Stand von 40:30 aus seiner Sicht mit einem krachenden Aufschlag die 4:3-Führung.

19:22 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 3:3

Beide Spieler servieren in dieser Phase ohne Fehl und Tadel. Sinner hat im 2. Durchgang mehr Winner auf seinem Konto (fünf gegenüber zwei), doch das macht Zverev mit seinem Service (75 Prozent gewonnene Punkte bei erstem Aufschlag) mehr als wett. Es bleibt alles in der Reihe.

19:14 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 2:2

Glattes Aufschlagspiel! Zverev bleibt bei eignem Service stabil, profitiert von Forced Errors von Sinner und gleicht standesgemäß mit einem Ass (seinem siebten bis dato) zum 2:2 aus.

19:09 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 1:2

Zum ersten Mal fliegt der Schläger bei Zverev! Der Hamburger ist bei Aufschlag Sinner, der mental ein klein wenig angeschlagen wirkt, der aktivere Spieler, kommt jedoch nicht richtig in die Ballwechsel hinein. Sinner holt so - auch dank seiner konzentrierten Aufschläge - drei Punkte in Serie und geht abermals in Front.

19:05 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 1:1

Zverev startet dagegen etwas nervöser in den 2. Satz. Der Hamburger liegt nach zwei Unforced Errors schnell 15:30 hinten, kämpft sich dann aber in das Aufschlagspiel hinein. Immer wieder baut Zverev mit seiner Vorhand Druck auf und zwingt Sinner so zu Fehlern. Es bleibt alles in der Reihe.

19:01 Uhr - Zverev - Sinner 6:4, 0:1

Guter Start für Sinner in den 2. Durchgang. Dreimal muss der Südtiroler über den zweiten Aufschlag gehen - und dreimal holt er sich den Punkt und damit die 1:0-Führung. Anschließend ballt der 20-Jährige demonstrativ die Faust.

18:58 Uhr - Zverev - Sinner 6:4

Es bleibt weiter eng! Zverev serviert konzentriert und geht früh 30:0 in Führung, doch Sinner hat sich noch lange nicht aufgegeben und kontert mit einem Vorhand-Winner und einem genialen Stopp. Mit einem Ass holt sich die deutsche Nummer eins dann aber seinen zweiten Satzball. Ein harter erster Aufschlag zwingt Sinner zum Fehler und beschert Zverev damit die 1:0-Satzführung. Bislang läuft alles nach Plan für den Olympiasieger.

18:53 Uhr - Zverev - Sinner 5:4

Die Partie nimmt nun Fahrt auf! Zverev packt beim Stand von 15:40 aus seiner Sicht zwei sensationelle Vorhand-Winner aus - und nun wackelt der Italiener. Ein Unforced Error von Sinner beschert Zverev nach 36 Minuten den ersten Satzball. Der Hamburger kann diesen jedoch nicht nutzen, weil seine Vorhand im Netz hängen bleibt. Sinner behält die Nerven, glänzt mit einem Vorhand-Winner und verkürzt dann nach einem weiteren Unforced Error von Zverev auf 4:5. In Kürze schlägt die Nummer vier der Welt zum Satzgewinn auf.

18:47 Uhr - Zverev - Sinner 5:3

Zverev kann sich weiter voll auf seinen Aufschlag verlassen. Dafür gibt es sogar Lob von Bruder Mischa, der als Eurosport-Experte in New York vor Ort ist. Für Sinner gibt es bei Aufschlag Zverev mit Ausnahme der beiden frühen Breakchancen wenig zu holen.

18:45 Uhr - Zverev - Sinner 4:3

Sinner meldet sich zurück. Der 20-Jährige lässt sich den Schock des frühen Breaks nicht anmerken und bleibt jetzt bei eigenem Aufschlag stabil (14 von 18 Punkten bei erstem Aufschlag gewonnen). Der Italiener verkürzt auf 3:4.

18:42 Uhr - Zverev - Sinner 4:2

Zverev serviert weiter sehr konzentriert. Die deutsche Nummer eins geht früh 30:0 in Führung, muss dann aber kurz zittern (30:30), ehe er mit einem Ass (seinem fünften bis zu diesem Zeitpunkt), das Break bestätigt - 4:2 für den Olympiasieger.

18:37 Uhr - Zverev - Sinner 3:2

Das erste Break für Zverev! Der 24-Jährige attackiert den Italiener bei dessen Aufschlag und sichert sich zwei weitere frühe Breakmöglichkeiten (40:15). Anders als zuvor kann Sinner dieses Mal nicht kontern, sondern beschert Zverev mit einem weiteren Fehler das frühe Break.

18:35 Uhr - Bencic - Swiatek 7:6 (14:12)

Derweil spielen sich beim Match Bencic gegen Swiatek verrückte Szenen ab. Sowohl die Olympiasiegerin als auch die Polin lassen gleich eine Reihe von Satzbällen im Tiebreak liegen. Alleine der Tiebreak dauerte 23 Minuten. Am Ende hat Bencic mit 14:12 das bessere Ende für sich.

18:31 Uhr - Zverev - Sinner 2:2

Zverev agiert alles in allem in dieser Anfangsphase aber noch sehr passiv, was Sinner sofort ausnutzt. Der 20-Jährige holt sich mit einem sehenswerten Vorhand- und einem Rückhand-Winner seine beiden ersten Breakmöglichkeiten (40:15). Zwei Unforced Errors des Italieners über die Vorhand spielen dem Hamburg jedoch in die Karten, weshalb dieser beide Breakbälle abwehren. In der Folge kann sich Zverev wieder auf seinen Aufschlag verlassen und gleicht zum 2:2 aus.

18:24 Uhr - Zverev - Sinner 1:2

Es wird gleich im zweiten Aufschlagspiel knifflig für Sinner: Zverev setzt den Youngster, der nun häufig über den zweiten Aufschlag kommen muss, enorm unter Druck. Nach einem weiteren Unforced Error des Italieners beim Stande von 30:30 holt sich Zverev den ersten Breakball. In der Folge serviert Sinner wieder sehr konzentriert und wehrt so nicht nur die erste Breakchance der Partie ab, sondern holt sich wenig später auch die 2:1-Führung.

18:18 Uhr - Zverev - Sinner 1:1

Auch der Olympiasieger lässt bei seinem ersten Aufschlagspiel überhaupt nichts anbrennen. Zverev serviert konzentriert mit viel Spin und zwingt Sinner so zu Fehlern. Ein Unforced Error des Italieners beschert dem Hamburger dann den Ausgleich.

18:14 Uhr - Zverev - Sinner 0:1

Los geht's! Sinner serviert als Erstes und macht dies mit Bravour. Der Südtiroler findet früh seinen ersten Aufschlag und holt sich die frühe Führung.

18:10 Uhr - Zverev - Sinner

Es wird ernst aus deutscher Sicht: Das Achtelfinalmatch von Alexander Zverev steht bevor. Der Hamburger und sein Gegner Jannik Sinner betreten den Platz. Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden. Im Head-to-Head steht es 1:1. Die letzte Partie konnte Zverev im vergangen Jahr in Köln für sich entscheiden.

18:08 Uhr - Bencic - Swiatek 6:6

Auch Bencic bringt ihr Aufschlagspiel durch und zwingt den 1. Satz damit in den Tiebreak.

18:08 Uhr - Bencic - Swiatek - 5:6

Erste Führung für Swiatek. Die Nummer sieben der Setzliste behält die Nerven und stellt auf 6:5. Bei Bencic häufen sich nun die Unforced Errors (zehn bei sieben von Swiatek). In Kürze schlägt die Olympiasiegerin gegen den Satzverlust auf.

18:03 Uhr - Bencic - Swiatek - 5:5

Swiatek schlägt zurück! Die French-Open-Siegerin aus dem vergangenen Jahr setzt Bencic unter Druck und sichert sich ihren ersten Breakball (40:30). Diesen verwandelt die Polin dank eines Doppelfehlers von Bencic - alles wieder in der Reihe im 1. Satz.

17:58 Uhr - Bencic - Swiatek - 5:4

Gewohntes Spiel bei Aufschlag Swiatek: Wenn der erste Aufschlag der Polin im Feld landet, holt sie zumeist (zu 75 Prozent) den Punkt. Muss die 20-Jährige jedoch über den zweiten Aufschlag gehen, wird es brandgefährlich. Immer wieder attackiert Bencic und stellt nach einem tollen Rückhand-Winner auf 30:30. Swiatek bleibt aber erneut cool, schlägt ihrerseits einen Vorhand-Winner und hält ihr Service. In Kürze schlägt Bencic jedoch zum Satzgewinn auf.

17:53 Uhr - Bencic - Swiatek - 5:3

Bencic lässt weiter bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen. Die Schweizerin legt mit einem Rückhand-Winner und einem Ass früh den Grundstein für den nächsten Punktgewinn. Auch von einem Doppelfehler lässt sich die 24-Jährige nicht verunsichern und bringt ihr Aufschlagspiel zum 5:3 durch.

17:48 Uhr - Bencic - Swiatek - 4:3

Obwohl die Polin nun besser serviert, bleibt Bencic bei Aufschlag Swiatek weiter sehr aktiv und sichert sich mit einer weiteren krachenden Vorhand beim Stand von 30:30 die nächste Breakchance. Abermals behält Swiatek aber die Nerven, serviert ihr drittes Ass in diesem Match und kann kurz darauf auf 3:4 verkürzen.

17:44 Uhr - Bencic - Swiatek - 4:2

Erstmals ergeben sich für Swiatek bei Aufschlag Bencic Möglichkeiten. Nach zwei Unforced Errors von Bencic steht es schnell 30:0 für die Polin. Doch mit zwei Unforced Errors ihrerseits verspielt die 20-Jährige ihre gute Ausgangslage in diesem Aufschlagspiel. Im Anschluss serviert Bencic wieder stabiler und baut nach einem weiteren Fehler von Swiatek ihre Führung aus.

17:37 Uhr - Bencic - Swiatek - 3:2

Wieder wird es eng für Swiatek bei eigenem Aufschlag. Bencic spielt in dieser Anfangsphase wie aus einem Guss und holt sich mit einer Vorhand-Peitsche beim Stand von 30:0 aus ihrer Sicht drei Breakbälle. Swiatek kämpft sich aber in dieses Aufschlagspiel hinein, serviert zwei erste Aufschläge in Serie und wehrt mit einem Winner ihrerseits alle drei Breakmöglichkeiten ab. Die Polin bleibt auch in der Folge stabil und kann auf 2:3 verkürzen. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass Swiatek gerade mit dem ersten Aufschlag Probleme hat (nur rund die Hälfte landet im Feld). Den zweiten Aufschlag attackiert Bencic bislang gnadenlos (bereits 14 Winner).

17:31 Uhr - Bencic - Swiatek - 3:1

Bei Aufschlag Bencic gibt es bis dato nichts zu holen für Swiatek. Die Schweizerin schlägt unglaublich konzentriert auf (100 Prozent gewonnene Punkte bei erstem Aufschlag) und krönt ein blitzsauberes Aufschlagspiel mit zwei krachenden Vorhand-Winnern. Zu Null stellt Bencic auf 3:1. Die starke Anfangsphase der Olympiasiegerin würdigt auch Eurosport-Expertin Barbara Rittner. "Ich habe sie noch nie so aggressiv gesehen", staunt die 48-Jährige.

17:26 Uhr - Bencic - Swiatek - 2:1

Bencic bleibt weiter am Drücker! Die Olympiasiegerin hat bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Partie bereits neun (!) Winner auf ihrem Konto. Swiatek wackelt erneut bei eigenem Aufschlag und muss insgesamt viermal über Einstand gehen. In der Folge schlägt die Polin aber besser auf und bringt nach zwei präzisen ersten Aufschlägen ihr erstes Aufschlagspiel durch. Obwohl die Schweizerin aktuell die dominante Spielerin ist, hat auch Swiatek bereits sieben Winner geschlagen.

17:19 Uhr - Bencic - Swiatek - 2:0

Blitzsauberer Auftakt der Schweizerin. Bencic schlägt sehr konzentriert auf und holt sich unter anderem nach einem Ass sowie einem weiteren Service-Winner die frühe 2:0-Führung.

17:15 Uhr - Bencic - Swiatek - 1:0

Bencic legt einen Start nach Maß hin. Die 24-Jährige sichert sich beim Stand von 30:15 aus ihrer Sicht bei Aufschlag Swiatek mit einem sehenswerten Rückhand-Winner die ersten beiden Breakchancen. Swiatek hat ihren Rhythmus noch überhaupt nicht gefunden, leistet sich einen Doppelfehler und beschert Bencic damit das frühe Break.

INFO - Bencic gegen Swiatek

Die Spielerinnen haben den Platz bereits betreten. Wer sichert sich das Ticket für das Viertelfinale?

INFO - Bencic gegen Swiatek

Los geht es auf dem Louis Armstrong, wo ab 17:00 Uhr Olympiasiegerin Belinda Bencic auf die French-Open-Siegerin von 2020, Iga Swiatek, trifft. Während Bencic im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Satz abgeben musste, hatte Swiatek sowohl in der 2. Runde gegen die Französin Fiona Ferro (3:6, 7:6, 6:0) als auch in der 3. Runde gegen Anett Kontaveit (Estland/6:3, 4:6, 6:3) kleinere Probleme.

INFO - Zverev und Otte im Einsatz

Aus deutscher Sicht steht zunächst der Auftritt von Alexander Zverev im Mittelpunkt. Die Olympiasieger bestreitet das 1. Match des Tages auf Arthur Ashe. Außerdem kämpft Oscar Otte gegen Matteo Berrettini um den Einzug in das Viertelfinale. Die beiden bestreiten aber erst das dritte Match des Tages im Louis Armstrong Stadium.

